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Кризис в Сирии

Военная полиция России успешно сотрудничает с турецкими коллегами на севере Сирии

Как сообщили в Минобороны РФ, договоренности президентов двух стран о совместном патрулировании выполняются

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Российская военная полиция успешно выполняет поставленные задачи в районах Сирии около границы с Турцией во взаимодействии с турецкой стороной, сообщил ТАСС замначальника главного управления военной полиции Минобороны РФ генерал-майор Виталий Кох.

"По работе в зоне около турецкой границы могу сказать, что трудности, конечно, есть, потому что впервые стоит задача именно совместного патрулирования. Проводились переговоры с турецкой стороной. Задачи, какие поставлены, выполняются успешно. Что определено по договоренности президентов в этой зоне - это мы выполняем", - сказал Кох.

Он уточнил, что российские военнослужащие наладили взаимодействие с турецкими коллегами.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские войска с 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в арабской республике. Курдским формированиям было дано 150 часов, чтобы полностью освободить зону шириной 30 км вдоль турецкой границы. Турция и Россия 1 ноября провели первое совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат в Сирии.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияТурцияРоссияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп Тайип
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