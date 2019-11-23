Военная полиция России изучает новые маршруты для патрулирования на севере Сирии

КОБАНИ /Сирия/, 23 ноября. /ТАСС/. Российские военные полицейские прорабатывают новые маршруты для патрулирования на севере Сирии. Об этом сообщил журналистам офицер военной полиции ВС РФ Вадим Рыженков.

"Личный состав военной полиции узнает местность, менталитет местных жителей, дороги. Без рекогносцировки маршрут патрулирования невозможно будет провести", - сказал он.

В группу, занимающуюся рекогносцировкой, входят три бронемашины "Тигр". Новый маршрут относительно небольшой - 50 км, он проходит через десяток деревень. Проработать основные и дополнительные маршруты патрулирования необходимо в целях безопасности.

В пятницу руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков сообщил журналистам, что российские военные полицейские провели очередное патрулирование по трем маршрутам в сирийских провинциях Хасеке, Ракка и Алеппо, а также армейская авиация выполнила воздушное патрулирование по одному маршруту на севере республики.

22 октября президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности. 1 ноября российские и турецкие военные провели первое совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.