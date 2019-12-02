Минобороны России опровергло данные о российском авиаударе по лагерю беженцев в Сирии

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Информация о бомбардировке лагеря беженцев в Сирии российскими ВКС не соответствует действительности. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя статью, опубликованную в газете The New York Times (NYT), о якобы имевшем место авиаударе по "лагерю беженцев" в Сирии в августе.

"К разочарованию заказчиков данного фейка, вынуждены повторно напомнить, что передача координат целей летчикам российских бомбардировщиков или доклады о выполнении ими задач не осуществляется голосом в открытом радиоэфире", - отметил Конашенков.

По его словам, "нелепые обвинения авторов фейка построены на видеоролике неизвестного происхождения с мелькающими на фоне капитальных зданий лагеря беженцев мошенниками из "Белых касок", кадрах синего неба, в котором должен был находиться российский самолет и обрывках русских фраз, якобы принадлежащих летчикам ВКС России.

"В материале подчеркивается, что журналисты NYT приложили титанические усилия на "расшифровку" в течение многих месяцев переговоров российских летчиков в Сирии. Все притянутые редакцией псевдодоказательства примитивны, беспредметны и по-русски называются "пальцем в небо". А на что в действительности потратили долгие месяцы и редакционные деньги журналисты NYT, остается гадать", - заявил официальный представитель Минобороны.

Он также отметил, что 27 ноября, за несколько дней до опубликования материала, "ранее прославившаяся фейками британская "Сирийская обсерватория по правам человека" (базирующуяся в Лондоне неправительственная организация "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" - прим. ТАСС) неожиданно сообщила, что как раз в октябре подписала соглашение с американской газетой NYT о совместном проведении "расследований" военных преступлений в Сирии". "Поэтому если в связи с прошлым, октябрьским, фейком NYT мы выражали сожаление, что серьезное издание стало жертвой манипуляций со стороны террористов и их приспешников в "Белых касках", то в данном случае оно неуместно, все произошло по обоюдному согласию", - заключил Конашенков.

Октябрьская публикация

В октябре эта же газета опубликовала результаты своего журналистского расследования, в основу которого, как утверждается, был положен анализ записей радиопереговоров экипажей ВКС РФ, реестров данных перемещений российских военных самолетов, рассказов очевидцев и записей владельцев аккаунтов, зарегистрированных в Сирии. Согласно публикации, российские самолеты пролетали над четырьмя больницами Идлиба в момент нанесения по ним ударов с воздуха 5-6 мая. При этом утверждалось, что удары наносились прицельно по гражданским объектам из списка деконфликтинга якобы с целью подавить последние очаги сопротивления войскам президента Сирии Башара Асада.

В Минобороны РФ эту статью назвали результатом манипуляций со стороны террористов и британских спецслужб, отметив также, что якобы разбомбленный госпиталь для мирных жителей находился на значительном удалении от населенного пункта в загубленной пещере, которая использовалась как склад оружия и боеприпасов.