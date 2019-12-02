Путин проведет очередное совещание из серии, посвященной развитию ВМФ

СОЧИ, 3 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник продолжит проведение серии традиционных совещаний по оборонной тематике. Согласно измененному порядку проведения подобных встреч, теперь каждая серия посвящена не комплексному развитию вооруженных сил и предприятий ОПК, а отдельному виду или роду войск. В этот раз главной темой выбрано развитие Военно-морского флота страны.

"В этот раз в ходе нынешней серии совещаний будем рассматривать в основном вопросы развития Военно-морского флота. Подробно обсудим состояние и направления дальнейшего повышения его боевого потенциала, заслушаем доклады руководителей судостроительной отрасли о ходе создания современных кораблей и судов", - анонсировал президент в понедельник.

Он напомнил, что ВМФ исторически играет важнейшую роль в обеспечении обороноспособности России, защищает ее интересы в Мировом океане, вносит весомый вклад в сохранение военно-политической стабильности. В частности, по данным Путина, в текущем году российскими военными моряками выполнено 111 походов, в которых приняли участие 70 надводных кораблей и 27 судов обеспечения, 15 многоцелевых подводных лодок. При этом успешно решены задачи в акваториях Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов, в том числе по защите судоходства и противодействию пиратству в Южно-Китайском море, в районах Аденского залива, Малаккского и Сингапурского проливов, в Карибском бассейне. А одна из групп российских кораблей постоянно находится в восточной части Средиземного моря, у берегов Сирии.

Президент подчеркнул, что считает такой формат проведения серии совещаний эффективным, потому что "если что-то будет не сделано, через полгода придется ответить, почему не сделано и что нужно сделать, для того чтобы ситуация была исправлена". Статистика выполнения поручений, данных по итогам предыдущих встреч по оценке Путина также удовлетворительна: выполнено 70%, остальные задачи находятся в разной степени исполнения.