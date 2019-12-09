Российские военные провели первую гуманитарную акцию в бывшей столице ИГ Ракке

РАККА /Сирия/, 9 декабря. /ТАСС/. Российские военнослужащие впервые провели гуманитарную акцию в сирийском городе Ракка, который несколько лет был столицей "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ). Совместные усилия России и Сирии направлены на восстановление инфраструктуры в Ракке и во всем регионе в короткие сроки, как это уже сделано в Дамаске, Алеппо, Хомсе и других городах Сирии.

Террористы ИГ захватили древний сирийский город Ракка, являющийся центром одноименной провинции, весной 2013 года - оттуда бежали не менее 250 тыс. жителей. В 2014 году Ракка была провозглашена столицей "Исламского государства". На центральной площади города Ан-Наим проводились казни. В городской черте и пригородах до сих пор находят захоронения жертв боевиков.

"Инфраструктура города была полностью уничтожена в ходе проводившейся возглавляемой США международной коалиции операции по ее освобождению. Жертвами неизбирательных авиационных и артиллерийских ударов стали тысячи мирных жителей. В городе до сих пор не завершены работы по расчистке завалов, разминированию местности, наблюдается нехватка чистой воды, медикаментов и продовольствия", - рассказал журналистам офицер российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Владимир Варнавский.

В ходе масштабной акции в Ракке российские военные раздали населению 2 тыс. продовольственных наборов. Российские военные врачи готовы оказать высококвалифицированную медицинскую помощь всем нуждающимся. "Мы просим Россию освободить нас от террористов. Их нужно выгнать отсюда, чтобы они даже больше шагу не могли ступить по нашим дорогам и выйти на Евфрат, ждем, когда сюда придут правительственные войска, тогда здесь наконец-то будет безопасно", - говорит местный житель Ибрагим абдель Мухаммед.

Освобождение Ракки

Осенью 2017 года возглавляемая США международная коалиция начала операцию по освобождению Ракки. В результате ударов американской авиации город был практически стерт с лица земли. В марте 2018 года комиссия ООН опубликовала доклад, согласно которому в ходе операции погибло до 13 тыс. мирных жителей и всего одна тысяча террористов. Массированными ударами артиллерии и авиации западной коалиции в городе уничтожено 80% жилого фонда, все образовательные и медицинские учреждения, а также почти все мечети.

Боевики после ухода из города оставили заминированным центр города и часть окраин, часть территории из-за этого остается недоступной до сих пор. Здесь по-прежнему действуют спящие ячейки сторонников ИГ. Кроме того, сохраняются противоречия между арабским населением и курдскими формированиями, ответственными за обеспечение безопасности.

Обстановка усугубляется тяжелой гуманитарной ситуацией. В городе до сих пор не завершены работы по ликвидации последствий бомбардировок, разминированию местности, наблюдается нехватка питьевой воды, медикаментов и продовольствия. Между тем, в полуразрушенной Ракке проживают десятки тысяч человек. Это связано с тем, что жить им больше попросту негде - условия в лагерях для временно перемещенных лиц условия еще хуже.

От подконтрольных правительству САР территорий, где живут родственники и есть возможность зарабатывать, обитатели Ракки отрезаны Евфратом, все мосты через который уничтожены авиаударами коалиции, а переправа на пароме стоит $1 и выше.