Российские самолеты пять раз за неделю поднимались на перехват у границ РФ

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российские истребители пять раз за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы иностранными летательными аппаратами. Такие данные Минобороны РФ приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вел 21 летательный аппарат. По сведениям издания, нарушений воздушного пространства РФ не допущено.

Минобороны отмечает, что за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 139 летных смен на 48 аэродромах.