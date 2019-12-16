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Единственный способ обеспечить гарантированный ответный удар

Одна из самых современных систем стратегического вооружения, неуязвимая для любой противоракетной обороны
Описание
© ТАСС

ТАСС представляет спецпроект "Ярс. Стратегический аргумент России" о стратегическом ракетном комплексе с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) РС-24 мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.

"Ярс" разработан Московским институтом теплотехники под руководством академика РАН Юрия Соломонова на базе комплекса "Тополь-М". В РС-24 конструкторы заложили характеристики, которые делают ракету неуязвимой на всех этапах полета – от старта до поражения цели. Она имеет сокращенный активный участок траектории и оборудована новыми средствами преодоления противоракетной обороны противника. "Ярс" составляет основу наземной группировки ядерной триады России.

Спецпроект содержит четыре раздела, в которых рассказывается о возможностях и особенностях этого ракетного комплекса:

Тактико-технические характеристики ракеты РС-24   
От старта до цели  
Всегда готов   
Группа "Ярса"   

В проекте уточняется, что вся публикуемая информация носит предположительный характер, потому что официально тактико-технические характеристики стратегического ракетного комплекса "Ярс" не раскрываются.

Еще больше узнать про одну из самых современных систем стратегического вооружения России можно по ссылке.

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