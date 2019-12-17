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Начальник Генштаба считает, что в составе ВС РФ нужны как бригады, так и дивизии

По мнению Валерия Герасимова, в одном случае будут эффективнее действовать дивизии, в другом - бригады

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал военным атташе иностранных государств, почему в российской армии используется и дивизионная, и бригадная структура.

"Опыт современных вооруженных конфликтов показывает, что однозначного подхода к выбору дивизионной или бригадной структуры нет. Все зависит от особенностей и условий их применения", - ответил на соответствующий вопрос военного атташе Великобритании Герасимов, слова которого приводит газета "Красная звезда".

По словам начальника Генштаба, в одном случае будут эффективнее действовать дивизии, в другом - бригады. "Поэтому в составе Вооруженных Сил необходимо иметь как бригады, так и дивизии", - считает Герасимов.

Он отметил, что США по опыту боевых действий в Афганистане, приняли решение о приостановке полного перехода сухопутных войск на бригадную структуру и сохранении штабов дивизий, сбалансированное количество бригад и дивизий имеется в Народно-освободительной армии Китая и вооруженных силах других государств.

Теги
АфганистанСШАРоссияГерасимов, Валерий Васильевич
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