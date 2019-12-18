Герасимов обсудил с коллегой из США меры предотвращения инцидентов между ВС двух стран

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов обсудил на встрече в Берне с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Марком Милли меры предотвращения инцидентов в ходе военной деятельности сторон. Об этом в среду сообщили в Минобороны России.

"Военачальники обменялись мнениями по вопросам стратегической стабильности, ситуации в Сирии и других регионах, а также мерам предотвращения инцидентов в ходе военной деятельности сторон", - сообщили в российском военном ведомстве.

Как подчеркнули в Минобороны России, "встреча носила конструктивный характер".

Ранее в пресс-службе Комитета начальников штабов ВС США сообщили, что военачальники также признали "важность поддержания регулярных контактов для избежания просчетов и продвижения транспарентности".

Предыдущее общение Герасимова и Милли состоялось 25 октября. Тогда в соответствии с предыдущей практикой стороны договорились не раскрывать детали беседы. Ранее, 14 октября, после очередного телефонного разговора американская сторона отмечала, что военачальники обсуждали вопросы, "представляющие взаимный интерес в Сирии".