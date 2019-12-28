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Единая космическая система обнаружила пуски 64 баллистических ракет

Замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что система находится на опытно-боевом дежурстве и контролирует ракетоопасные районы стартов баллистических ракет на территории зарубежных государств и в акваториях Мирового океана

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Единая космическая система провела успешные натурные работы по обнаружению пусков баллистических ракет и ракет-носителей. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в интервью "Красной звезде".

"Успешно проведены натурные работы по обнаружению 64 стартов баллистических ракет (в том числе 35 иностранных) и 136 запусков ракет-носителей (из них 97 иностранных)", - сказал заместитель министра.

По его словам, сейчас система находится на опытно-боевом дежурстве и контролирует ракетоопасные районы стартов баллистических ракет на территории зарубежных государств и в акваториях Мирового океана. "В режиме реального времени обеспечено круглосуточное доведение информации руководству страны и на пункты управления государством и Вооруженными силами", - отметил Криворучко.

В следующем году, отметил заместитель министра, запуски ракет-носителей и наращивание космической группировки продолжится.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина сообщил, что в 2020 году запланирован запуск четвертого спутника ЕКС.

Теги
РоссияКриворучко, Алексей Юрьевич
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