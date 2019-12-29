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В российских ВС заявили, что США усилили военную активность у берегов Чукотки

По словам начальника штаба Объединенного командования вооруженными силами на северо-востоке Михаила Биличенко, США и раньше проявляли активность, но это была повседневная оперативная боевая подготовка
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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. США усилили оперативные мероприятия своих Военно-морских сил в районе Чукотки, наращивая состав группировок и проводя различные учения, включая десантирование. Об этом сообщил начальник штаба Объединенного командования вооруженными силами (ОКВС) на северо-востоке Михаил Биличенко в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

"Чукотское операционное направление, поскольку ВМС США проводят свои оперативные мероприятия на данном направлении", - сказал Биличенко в ответ на вопрос, что сейчас особенно волнует ОКВС.

По словам начальника штаба, вооруженные силы США и раньше проявляли активность, но это была повседневная оперативная боевая подготовка. "Сейчас увеличивается состав группировок, отрабатываются, в том числе, высадки морского десанта", - пояснил Биличенко.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина сообщил, что к 2022 году США завершат реализацию антироссийской инициативы "четыре по тридцать", предусматривающую наращивание сил в Европе: предполагается в 30-суточной готовности к применению иметь 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей.

Теги
СШАРоссияЧукотский автономный округ
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