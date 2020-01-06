Шойгу обсудил с директором национальной разведки Турции ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу обсудил с директором национальной разведывательной организации Турции Хаканом Фиданом меры по снижению напряженности на Ближнем Востоке и безопасность в Северной Африке. Об этом в понедельник сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Вечером 5 января 2020 года состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии Шойгу с директором национальной разведывательной организации Турецкой Республики Фиданом. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также возможные совместные действия по снижению напряженности и разрешению кризисных ситуаций в регионе", - сказали в Минобороны.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале отправки в Ливию турецких военнослужащих. По его словам, они не будут участвовать непосредственно в боевых действиях. В их задачи входят "координационные действия и обеспечение безопасности легитимного правительства".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Тегеран пообещал США жесткий ответ и приступил к сокращению выполнения своих обязательств в рамках ядерной сделки.

Действия американцев, с 29 декабря наносящих удары по шиитским группировкам в Ираке, вызвали критику иракских властей и вопрос о правомочности действий коалиции во главе с Вашингтоном. 5 января парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода из страны всех иностранных войск. Президент США Дональд Трамп отказался это делать, пригрозив Ираку "беспрецедентными санкциями".