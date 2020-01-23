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Кризис в Сирии

Шойгу и Педерсен удовлетворены работой по Конституционному комитету Сирии

По мнению глава Минобороны РФ, у этого комитета хорошие перспективы при обоюдных усилиях ООН и России

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен удовлетворены совместной работой Конституционного комитета Сирии.

"Мы встречались год назад и говорили о том, что нам нужно принять более энергичные меры по формированию конституционного комитета и по началу его работы. Сегодня многое сделано, комитет сформирован, состоялись первые заседания, в этом, конечно, немалая ваша заслуга", - сказал Шойгу на встрече с Педерсеном в Москве.

По мнению российского министра обороны, у этого комитета довольно хорошие перспективы при обоюдных усилиях ООН и России.

Шойгу также сообщил, что удовлетворен в целом ситуацией в Сирии, где фактически завершена вся работа по уничтожению террористов и остаются лишь отдельные очаги напряженности, продолжается возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц в места довоенного проживания.

В свою очередь Педерсен также назвал совместную работу по созданию Конституционного комитета Сирии успешной. "Мы очень хорошо вместе поработали. И то, что касается наполнения этого комитета по персоналиям, и по процедурным вопросам", - сказал он.

Спецпосланник подчеркнул, что удалось наладить работу с правительством Сирии. По его словам, никто и не ожидал быстрого решения вопросов конституции. "Я думаю, что это займет некоторое время. Мы должны работать вместе, чтобы две стороны сидели вместе и обсуждали этот вопрос. Тогда мы сможем решить этот вопрос", - добавил он.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичСирияРоссияКризис в СирииПедерсен, Гейр
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