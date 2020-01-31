Минобороны опубликовало рассекреченные документы к 75-летию Ялтинской конференции

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Министерство обороны России опубликовало в специальном разделе своего сайта рассекреченные документы о проведении Ялтинской конференции союзных держав (СССР, Великобритания, США) в феврале 1945 года. Об этом говорится в сообщении министерства.

"На интернет-портале Минобороны России к годовщине встречи глав трех стран антигитлеровской коалиции представлен новый историко-познавательный раздел, основанный на уникальных рассекреченных документах из фондов Центрального архива военного ведомства. Ссылка на раздел: http://yalta-conf1945.mil.ru", - сообщили в ведомстве.

4-11 февраля 1945 года в Ялте была проведена встреча лидеров стран антигитлеровской коалиции, на которой принимались ключевые решения о принципах взаимодействия государств в послевоенное время, а также о создании Организации Объединенных Наций. Основная нагрузка по всестороннему обеспечению конференции легла на силы базировавшегося в Крыму Черноморского флота.

Открывает раздел доклад командующего эскадрой Черноморского флота вице-адмирала Сергея Горшкова от 19 января 1945 года о проведении спецмероприятий в преддверии встречи. "В ходе подготовки сам город Ялта, его окрестности, городской порт, акватории Ялты и Севастополя были превращены в неприступную крепость. Все силы флота, включая корабли, авиацию, средства ПВО и в особенности подразделения связи, тщательно отрабатывали взаимодействие друг с другом и с прибывающими силами сопровождения союзников", - отмечается в сообщении.

Посетители раздела также смогут ознакомиться с картами-схемами организации обороны места проведения конференции. В частности, представлены рассекреченные командирские карты черноморского побережья, морского дна Азовского и Черного морей с пометками и описаниями оперативной обстановки. Согласно рассекреченным документам, особое место в организации обороны занимала подготовка обеспечения связи не только между подразделениями Красной армии, но и с авиацией и ВМС союзников. На недавно оккупированном и разрушенном побережье заново пришлось создавать систему связи между городами не только в пределах полуострова, но и с Москвой. Кроме того, командованием была поставлена задача обеспечения радиосвязью американской и английской военно-морских миссий.

В разделе также представлены рассекреченные пофамильные списки членов иностранных делегаций. Согласно документам, президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль прибыли на американских самолетах С-54 (грузопассажирский самолет, известный как Douglas C-54 Skymaster), причем борт Рузвельта прибыл на пять минут раньше самолета Черчилля. "Отдельного внимания в подборке архивных документов заслуживают уникальные, ранее не публиковавшиеся фотоснимки с мероприятий, проводимых в период конференции. Посещение Уинстоном Черчиллем Сапун-горы, экскурсия американских моряков на смотровую площадку, совместные застолья англичан и американцев с героями-черноморцами. Из представленных фотоснимков наглядно видно, каким оставили после себя город-курорт немецко-фашистские оккупанты", - отмечается в сообщении.