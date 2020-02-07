Посол РФ: деятельность российских инструкторов в ЦАР не противоречит законам обеих стран

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Деятельность российских инструкторов по подготовке военнослужащих Центрально-Африканской Республики (ЦАР) никак не противоречит законам обеих стран. Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в ЦАР Владимир Титоренко.

"Российские инструкторы работают в сфере подготовки кадров для армии и других силовых структур ЦАР по согласованию с СБ ООН. И их деятельность никак не противоречит ни законам РФ, ни законам ЦАР", - подчеркнул дипломат.

В начале 2018 года МИД РФ сообщил о том, что в ЦАР были командированы пять военных и 170 гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих республики.

В мае 2019 года сообщалось, что в ЦАР создано представительство российского военного ведомства при Министерстве национальной обороны республики для оказания содействия ЦАР в решении вопросов военного и военно-технического сотрудничества.