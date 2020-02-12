"Известия": Минобороны России разрабатывает оружие против гиперзвуковых ракет

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Российские инженеры занимаются проектированием сверхдальнобойной ракеты воздушного базирования, которая способна перехватывать высокоскоростные и маневрирующие цели. К настоящему времени уже были проведены теоретические исследования по сверхдальнобойной ракете "воздух-воздух" с разделяющейся боевой частью, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на источники в военно-промышленном комплексе.

По данным издания, Минобороны РФ приняло решение разработать для истребителей МиГ-31 и перспективного МиГ-41 многофункциональный ракетный комплекс дальнего перехвата (МФРК ДП), который способен поражать гиперзвуковые боеприпасы. Как уточнили "Известиям" источники, сейчас определяются характеристики и состав комплекса, а одним из наиболее вероятных кандидатов на роль головного блока является авиационная ракета средней дальности К-77М.

Издание сообщает, что тяжелый скоростной боеприпас воздушного базирования будет доставлять боевую часть с несколькими современными ракетами "воздух-воздух" на расстояние в несколько сотен километров. После этого ракеты отделятся от носителя и будут способны не только найти цель, но и атаковать ее на большой дальности. По данным "Известий", наиболее эффективным станет использование ракетного комплекса при действиях самолета в составе единого информационного пространства.

В мае 2019 года на совещании по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) президент России Владимир Путин поставил задачу разработать средства защиты от гиперзвуковых вооружений до того, как его создадут за рубежом. Сегодня Россия является первой страной, которая разработала и поставила на вооружение гиперзвуковые комплексы. 24 декабря 2019 года Владимир Путин подчеркнул, что РФ впервые в истории опережает другие страны по уровню развития передовых вооружений, включая гиперзвуковые.

В последние месяцы в Пентагоне неоднократно признавали, что США отстали от России и Китая в производстве гиперзвукового оружия. Глава Пентагона Марк Эспер 7 декабря 2019 года отметил, что США оказались в этой сфере "в роли догоняющего". Его заместитель Эллен Лорд, курирующая закупки и тыловое обеспечение, сообщила 14 января на встрече с журналистами, в которой принимал участие корреспондент ТАСС, что США намерены существенно активизировать разработку гиперзвукового оружия и средств защиты от беспилотных летательных аппаратов.