Минобороны опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Будапешта

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Российское военное ведомство рассекретило к 75-летию освобождения Будапешта от германских войск уникальные документы, посвященные этой операции Красной армии.

"Ах, война, что ж ты сделала, подлая...": как изменилась жизнь СССР после начала ВОВ

"Ах, война, что ж ты сделала, подлая...": как изменилась жизнь СССР после начала ВОВ Фотографии корреспондентов ТАСС 1930-х и 1940-х гг.

"На интернет-портале Минобороны России к 75-й годовщине освобождения войсками Красной армии столицы Венгрии от немецко-фашистских войск представлен новый историко-познавательный раздел, основанный на уникальных рассекреченных архивных документах из фондов Центрального архива военного ведомства", - говорится в сообщении министерства.

В открытый доступ выложены схема группировки противника на 1 декабря 1944 года, боевое распоряжение штаба 83-й отдельной стрелковой бригады морской пехоты, которая взяла на полное довольствие добровольческую венгерскую армию, отчет войск 2-го Украинского фронта за январь 1945 года, акт о зверствах в городе Будапешт, протоколы допросов, наградные документы на отличившихся воинов Красной армии и другие архивные материалы.

Столица Венгрии была освобождена от германских войск 13 февраля 1945 года в результате стратегической наступательной операции войск 2-го и 3-го Украинских фронтов при участии кораблей Дунайской военной флотилии.

В марте 1945 года руководство Советского Союза решило отправить в Венгрию продовольствие, так как после разграбления страны гитлеровцами ее население находилось в трудном положении. В июне 1945 года для нужд населения Будапешта было передано 3000 тонн зерна, 1000 тонн сахара, 960 тонн соли и 250 грузовых автомашин.

В ознаменование освобождения Будапешта 13 февраля 1945 года в Москве был дан салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.