{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минобороны опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Будапешта

В открытый доступ выложены протоколы допросов, наградные документы и другие архивные материалы

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Российское военное ведомство рассекретило к 75-летию освобождения Будапешта от германских войск уникальные документы, посвященные этой операции Красной армии.

Спецпроект на тему
"Ах, война, что ж ты сделала, подлая...": как изменилась жизнь СССР после начала ВОВ Фотографии корреспондентов ТАСС 1930-х и 1940-х гг.

"На интернет-портале Минобороны России к 75-й годовщине освобождения войсками Красной армии столицы Венгрии от немецко-фашистских войск представлен новый историко-познавательный раздел, основанный на уникальных рассекреченных архивных документах из фондов Центрального архива военного ведомства", - говорится в сообщении министерства.

В открытый доступ выложены схема группировки противника на 1 декабря 1944 года, боевое распоряжение штаба 83-й отдельной стрелковой бригады морской пехоты, которая взяла на полное довольствие добровольческую венгерскую армию, отчет войск 2-го Украинского фронта за январь 1945 года, акт о зверствах в городе Будапешт, протоколы допросов, наградные документы на отличившихся воинов Красной армии и другие архивные материалы.

Столица Венгрии была освобождена от германских войск 13 февраля 1945 года в результате стратегической наступательной операции войск 2-го и 3-го Украинских фронтов при участии кораблей Дунайской военной флотилии.

В марте 1945 года руководство Советского Союза решило отправить в Венгрию продовольствие, так как после разграбления страны гитлеровцами ее население находилось в трудном положении. В июне 1945 года для нужд населения Будапешта было передано 3000 тонн зерна, 1000 тонн сахара, 960 тонн соли и 250 грузовых автомашин.

В ознаменование освобождения Будапешта 13 февраля 1945 года в Москве был дан салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.

Теги
РоссияВенгрия
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
МО РФ опровергло сообщения о нападениях российских военных на мирных жителей в Идлибе
В ведомстве подчеркнули, что деятельность российских военнослужащих и российского Центра по примирению враждующих сторон в идлибской зоне деэскалации осуществляется исключительно на основе сочинских соглашений
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС