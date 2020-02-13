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75-летие Победы

Как освобождали Будапешт: о чем говорят рассекреченные к 75-летию документы Минобороны РФ

Будапешт, 1945 год
© Ольга Ландер/ТАСС
Интересные и ранее неизвестные факты Будапештской операции, содержащиеся в документах Центрального архива военного ведомства, — в подборке ТАСС

75 лет назад, 13 февраля 1945 года, Красная армия освободила от германских войск столицу Венгрии — Будапешт. К этому событию российское военное ведомство рассекретило уникальные архивные документы, рассказывающие о стратегической наступательной операции войск 2-го и 3-го Украинских фронтов при участии кораблей Дунайской военной флотилии. Как подчеркивают в Минобороны РФ, эта публикация направлена на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.

Военная необходимость и сохранность территории

Открывает раздел на сайте Минобороны РФ Постановление Государственного Комитета Обороны СССР от 27 октября 1944 года. В нем особо подчеркивалось: приход Красной армии вызван "исключительно военной необходимостью и продолжающимся сопротивлением германских войск, не имеет других целей, кроме как освобождение венгерского народа от немецко-фашистского гнета и не преследует целей приобретения части венгерской территории".

Также в документе указывается на сохранение жизненного уклада местного населения: "Сохранить без изменения все существующие в этих районах венгерские органы власти и существующую в Венгрии систему экономического и политического устройства".

Постановление Государственного Комитета Обороны СССР от 27 октября 1944 года Минобороны РФ
Описание
Постановление Государственного Комитета Обороны СССР от 27 октября 1944 года
© Минобороны РФ

Будапештская наступательная операция под командованием маршалов Родиона Малиновского и Федора Толбухина началась 29 октября 1944 года. Активные боевые действия продолжались 108 дней. Уже ко 2 ноября советские войска, форсировав Дунай, вышли к Будапешту. К этому времени венгерская армия фактически разложилась. Однако Адольф Гитлер настаивал на удержании города.

26 декабря 1944-го Будапешт был окружен советскими войсками, а спустя три дня гарнизону был предъявлен ультиматум (направлены два парламентера) о сдаче во избежание кровопролития. И в этот момент гитлеровцами было совершено еще одно военное преступление, о котором говорят документы.

От немецкого командования поступил приказ — открывать огонь по русским парламентерам в случае их появления
из воспоминаний венгерского генерал-майора Миклои Фридьяша

За проявленное мужество и самообладание советские парламентеры — капитаны Илья Остапенко и Николай Штейнмец — были посмертно награждены орденами Отечественной войны I степени.

Наградные документы Ильи Остапенко и Николая Штейнмеца Минобороны РФ
Описание
Наградные документы Ильи Остапенко и Николая Штейнмеца
© Минобороны РФ

Историческую ценность представляет впервые опубликованный Протокол политического допроса Иштвана Бетлена (бывший министр-президент венгерского правительства). "Война Советскому Союзу была объявлена правительством Венгрии без санкций парламента, — говорил он показаниях. — Вступить в войну легко, выйти из войны трудно. Для нас нет никакого интереса в этой войне. Я категорически против".

По его словам, немцы активно вмешивались в политическую жизнь Венгрии, арестовывая виднейших политических деятелей, которые не разделяли их взглядов. Позже их живыми сбросили в Дунай.

"Оккупация Венгрии немцами означала разорение <…>. Содержались войска целиком за счет Венгрии", — говорится в протоколе допроса генерал-майора Габора Герлоци, адъютанта регента Миклоша Хорти (правитель Венгерского королевства в 1920–1944 годах — прим. ТАСС).

Город-крепость и упорность боев

Столица Венгрии имела для немецко-фашистских войск огромное стратегическое значение. В публикуемой подборке документов наглядно демонстрируется, что на подступах к городу была сооружена оборона в несколько эшелонов, а сам Будапешт был превращен в неприступную крепость.

Схема группировки германских и венгерских войск перед 2-м Украинским фронтом на 1 декабря 1944 года Минобороны РФ
Описание
Схема группировки германских и венгерских войск перед 2-м Украинским фронтом на 1 декабря 1944 года
© Минобороны РФ
Все большие здания минируются, члены партии Салаша (венгерский ультраправый политик, основатель и лидер фашистской партии "Скрещенные стрелы", "последний союзник Гитлера" — прим. ТАСС), получившие оружие, устраивают пулеметные гнезда в подвалах. Издан приказ вести террор против русских войск… Немцы на транспортных самолетах вывозят своих офицеров, как раненых, так и здоровых. Командование ставит задачу обороняться до последнего
из донесения политуправления, основанного на показаниях военнопленных в январе 1945 года
Позиция немецких войск в Будапеште, 1945 год ullstein bild/ullstein bild via Getty Images
Описание
Позиция немецких войск в Будапеште, 1945 год
© ullstein bild/ullstein bild via Getty Images

"Среди населения Будапешта и венгерских солдат распространяются листовки, напечатанные антинемецкой организацией молодежи, в которых указывается, что Салаш предал венгерскую молодежь… Все лучшие учебные заведения переданы Германии, в связи с этим все ценное имущество Будапештского университета увезено в Зальцбург", — говорится в архивных документах.

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Взятие Будапешта характеризуется упорностью боев. В рассекреченных документа говорится об их масштабах и многочисленности немецкой группировки: "За период боев за город Будапешт войсками фронта из числа окруженной группировки уничтожено: солдат и офицеров — 49 982, танков и самоходных орудий — 203, орудий разного калибра — 367, бронемашин и бронетранспортеров — 253, минометов — 490, пулеметов — 1591, самолетов — 189. Захвачено: плененных солдат и офицеров — 127 202, в том числе высшие чины немецко-фашистской группировки, танков и СУ — 269, орудий разного калибра — 1257, бронемашин и бронетранспортеров — 83, минометов — 476, пулеметов — 1431, винтовок и автоматов — 41 000, самолетов — 15 и т.д.".

Советские солдаты во время боя на улицах Будапешта, 1945 год Борис Лосин, Л. Леонидов/ТАСС
Описание
Советские солдаты во время боя на улицах Будапешта, 1945 год
© Борис Лосин, Л. Леонидов/ТАСС

Кроме этого, документы свидетельствуют, что добровольческая венгерская армия была взята на полное довольствие 83-й отдельной стрелковой бригадой морской пехоты.

Командирам частей, приданные подразделения Добровольческой Венгерской армии взять на полное довольствие, обращаться с ними как с равными, не допуская никаких грубостей и инцидентов
из боевого распоряжения штаба бригады

Сражались геройски

Опубликованные в разделе наградные документы рассказывают о самоотверженности, героизме и отваге советских бойцов. Так, командир танка гвардии старшина Павел Воронин 21 января 1945 года в боях в районе Веленце устроил засаду на фашистскую бронетехнику. Своим танком уничтожил десять танков и самоходных пушек, до 300 солдат и офицеров, а также большое количество автомашин с продовольствием и боеприпасами. "В настоящее время танк боеготовен. Достоин высшей правительственной награды присвоения звания Герой Советского Союза", — говорится в наградном документе.

Наградной лист Павла Воронина Минобороны РФ
Описание
Наградной лист Павла Воронина
© Минобороны РФ

Еще один герой, который был представлен к высшему званию, — командир взвода гаубичной артиллерийской бригады лейтенант Иван Никульников. В ночь с 11 на 12 февраля организовывал круговую оборону, выполняя боевую задачу по блокированию окруженной группировки противника. "В течение всей ночи товарищ Никульников отбил четыре атаки противника, кроме того, дважды поднимал своих десятерых бойцов в контратаку. В результате было убито 185 и взято в плен 210 немецких солдат и офицеров, при этом лейтенант лично убил 35 военных", — сообщалось в документе.

Об ужасах и зверствах

Протоколы допросов военнопленных свидетельствуют о зверствах фашистов по отношению к военнопленным и мирному населению. Так, военнопленный из 1-го эскадрона Бреу Иозеф дал письменные показания о злодействах немцев в городе Сталино на Украине: "Большой автобус отъезжал на небольшие расстояния и сразу возвращался назад. Все отверстия в этом автобусе были плотно закрыты. Отработанные газы выходили не наружу, как обычно, а в салон автобуса, таким образом, люди, находившиеся там, вскоре отравлялись. Автобус выбрасывал людей в уединенной шахте. Скоро начало работать два таких автобуса".

Одна из улиц Будапешта после освобождения города, 1945 год Евгений Халдей/ТАСС
Описание
Одна из улиц Будапешта после освобождения города, 1945 год
© Евгений Халдей/ТАСС

Также сообщалось, что эсэсовцы "в знак подарка фюреру очистили полностью при помощи зенитной артиллерии временно устроенную часть города — так называемое гетто". В его показаниях фигурируют описания расправы гитлеровцев над украинцами: "Украинских рабочих избивали кнутами за малейшие проступки, когда рабочий терял сознание, его на месте покрывали землей. Как только рабочий хотел что-нибудь возразить — его на месте расстреливали".

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В разделе сообщается, что, несмотря на союзнические отношения, гитлеровцы разрушали венгерские церкви, угоняли молодежь и рабочих старших возрастов, издевались над местным населением (в том числе украинцами), уничтожали евреев. В частности, описаны расправы над еврейским населением венгерского города Сегед: было принудительно расселено 16 000 человек, которые под предлогом эвакуации были "отправлены в сторону Германии" в товарных вагонах. Дальнейшая их судьба неизвестна.

Были ужасы и в венгерской столице. "Обнаружено в пяти комнатах подвального помещения, в двух комнатах на первом этаже свыше 500 трупов гражданского населения разного пола и возраста, в том числе и много грудных детей. Все трупы номерованы, последние номера четырехтысячные", — сообщается в акте от начальника политического управления 2-го Украинского фронта.

Акт о зверствах над населением Будапешта Минобороны РФ
Описание
Акт о зверствах над населением Будапешта
© Минобороны РФ

Жители городов Ясберень и Кунсентмартон, работавшие на различных предприятиях в Будапеште, не скрывали, что рабочие промышленных районов городов "ждут появления советских войск и убеждены, что с их приходом жизнь будет лучше".

Приведенные документы ярко свидетельствуют об отношении гитлеровцев к венгерскому народу как к населению вассального государства.

Помощь венграм

На публикуемых Минобороны фотографиях из отчета войск 2-го Украинского фронта за январь 1945 года точно и красочно демонстрируется положение дел после немецкой оккупации и боев в Будапеште. Город сильно разрушен, большая часть превратилась в руины. Население находилось в очень трудном положении.

Разрушенное в ходе боев здание Минобороны РФ
Описание
Разрушенное в ходе боев здание
© Минобороны РФ

Уже в марте было принято решение об отправке в Венгрию продовольствия, а в июне норма была повышена. Об этом говорится в справке о выполнении постановления ГОКО: в июне 1945 года для нужд населения Будапешта бургомистру города передано 3000 тонн зерна, 1000 тонн сахара, 960 тонн соли и 250 грузовых автомашин.

Кроме этого, бойцы Красной армии провели огромную работу по разминированию венгерской столицы.

Разминирование Будапешта советскими саперами Минобороны РФ
Описание
Разминирование Будапешта советскими саперами
© Минобороны РФ

В разделе приводятся венгерские газеты за 1945 год, где публиковались статьи и высказывания отдельных граждан. В них в адрес советского правительства выражалась благодарность за оказанную дружескую помощь и надежда на дальнейшее сотрудничество.

Обещаем строить страну, которая никогда не вернется к реакционному духу и население которой всегда с благодарностью и истинной дружбой будет относиться к СССР
венгерская газета "Сабадшаг" от 16 июня 1945 года

1 мая в городах Будапешт и Дебрецен состоялись мероприятия по открытию памятников, воздвигнутых в честь летчиков 5-й воздушной армии, погибших на территории Венгрии.

В честь освобождения столицы Венгрии 13 февраля 1945 года в 21.00 в Москве был дан салют 24 артиллерийскими залпами из 324 четырех орудий.

Подготовил Роман Азанов по материалам документов Центрального архива Минобороны России

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