Шойгу прибыл в Италию на встречу в формате "2+2"

РИМ, 17 февраля. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Рим, где пройдут переговоры министров иностранных дел и обороны России и Италии в формате "2+2".

Как рассказала журналистам в понедельник пресс-секретарь главы российского военного ведомства Россияна Марковская, "в рамках данного визита также состоится встреча генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Итальянской Республики Лоренцо Гуэрини".

"Основными темами предстоящих переговоров станут вопросы международной и региональной безопасности, а также приоритетные темы российско-итальянского военного сотрудничества", - сказала Марковская.