Главы МО РФ и Италии обсудили вопросы безопасности, ситуацию в Сирии и на севере Африки

РИМ, 18 февраля. /ТАСС/. Главы военных ведомств России и Италии Сергей Шойгу и Лоренцо Гуэрини обсудили вопросы безопасности, контроля над вооружениями, обстановку в Сирии, на Севере Африки и в Сахеле.

"С министром обороны Италии, а также в формате "2+2" обсудили такие актуальные темы, как безопасность, контроль над вооружениями, нераспространение оружия массового уничтожения. Полезные дискуссии состоялись по евробезопасности", - сказал Шойгу по итогам переговоров глав МИД и министров обороны двух стран в формате "2+2".