Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили полет над Черным морем

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Два российских бомбардировщика Ту-22М3 совершили плановый полет над нейтральными водами Черного моря. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, распространенном в среду.

"В ходе полета экипажи преодолели около 4,5 тыс. километров и находились в воздухе более 5 часов", - говорится в сообщении.

Истребители Южного военного округа сопровождали бомбардировщики во время полета. Как уточнили в военном ведомстве, летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркнули в Минобороны.