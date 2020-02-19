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Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили полет над Черным морем

По данным Минобороны, в ходе полета экипажи преодолели около 4,5 тыс. км и находились в воздухе более пяти часов
Дальний бомбардировщик Ту-22М3 Ладислав Карпов/ТАСС
Описание
Дальний бомбардировщик Ту-22М3
© Ладислав Карпов/ТАСС

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Два российских бомбардировщика Ту-22М3 совершили плановый полет над нейтральными водами Черного моря. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, распространенном в среду.

"В ходе полета экипажи преодолели около 4,5 тыс. километров и находились в воздухе более 5 часов", - говорится в сообщении.

Истребители Южного военного округа сопровождали бомбардировщики во время полета. Как уточнили в военном ведомстве, летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркнули в Минобороны.

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