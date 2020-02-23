День защитника Отечества на боевых постах встретили 500 расчетов РВСН

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. День защитника Отечества встретили на боевых постах 500 боевых расчетов Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Военнослужащие несут дежурство в постоянной готовности к выполнению боевых задач. Ежесуточно в составе дежурных сил находятся около 6 тыс. человек. В таком составе дежурные силы способны самостоятельно, без привлечения основного состава войск непрерывно контролировать состояние оружия, поддерживать его в готовности", - говорится в сообщении.

Заступление на боевое дежурство началось по традиции с проведения торжественных ритуалов развода дежурных сил с исполнением гимна России. Командиры соединений и частей поздравили своих подчиненных, заступающих на боевое дежурство, по громкоговорящей связи.

Во всех военных городках РВСН 23 февраля проходят праздничные мероприятия, торжественные построения и шествия, добавили в ведомстве.