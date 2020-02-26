Совфед одобрил закон о постоянном окладе в размере 2 тыс. рублей для солдат-срочников

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об установлении постоянного оклада в размере 2 тыс. рублей в месяц для военнослужащих Вооруженных сил РФ, проходящих срочную службу.

Минобороны в период с 2012 года по 2018 год проводило эксперимент по унификации денежного довольствия солдат-срочников. Им выплачивалось денежное довольствие в размере 2 тыс. рублей в месяц, а также ежемесячные надбавки. Выплаты учитывали оклад по воинской должности, квалификацию, особые условия службы, работу со сведениями, составляющими государственную тайну.

Как пояснил во вторник на заседании профильного комитета Совфеда по обороне и безопасности сенатор Олег Королев, итог этого эксперимента Министерства обороны РФ оказался удачным. По словам Королева, действие данного закона также распространяется на Росгвардию и МЧС.

"В связи с окончанием срока проведения эксперимента (31 декабря 2018 года) и в целях сохранения достигнутого уровня денежного довольствия военнослужащих по призыву действие законопроекта предусматривается распространить в отношении военнослужащих по призыву в Вооруженных силах РФ с 1 января 2019 года, а в отношении военнослужащих по призыву в других федеральных органах исполнительной власти (федеральных государственных органах) - с 1 января 2020 года", - говорится в пояснительной записке к документу.

В целях реализации законопроекта Минобороны подготовило проект постановления правительства, в соответствии с которым солдатам-срочникам устанавливаются оклады по воинским должностям в размере 2 тыс. рублей в месяц с ежегодной индексацией с учетом инфляции, размер оклада по воинской должности солдата-срочника с 1 октября 2019 года составит 2086 рублей. Предусмотрен ряд дополнительных выплат: ежемесячная надбавка за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время, составит до 1 тыс. рублей, за командование (руководство) воинским подразделением - до 800 рублей, за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, - от 200 до 500 рублей. Кроме того, законопроект устанавливает единовременное пособие при увольнении с военной службы в размере одного оклада.

Установление указанного размера окладов "не повлечет социальной напряженности и не приведет к уменьшению размера единовременного пособия при увольнении", отмечают в кабмине.