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На Северном флоте продолжаются испытания гиперзвукового оружия

Новейшее оружие увеличит боевой потенциал флота, утверждает министр обороны Сергей Шойгу

ТАСС, 28 февраля. Испытания новейшего гиперзвукового оружия продолжаются на Северном флоте, заявил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

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"Продолжаются испытания нового оружия, в том числе гиперзвукового. Все это позволит качественно увеличить боевой потенциал Северного флота и других флотов ВМФ России", - сказал Шойгу на коллегии министерства обороны.

На заседании коллегии, в частности, рассматривается вопрос, связанный с выполнением плана деятельности Северного флота на 2019-2025 годы.

 

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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