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Путин провел в Пскове смотр личного состава 104-го десантно-штурмового полка

Глава государства также присутствовал на поминальной службе по погибшим в Чечне десантникам 6-й парашютно-десантной роты

ПСКОВ, 1 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, участвующий в Пскове в мероприятиях памяти погибших в Чечне 20 лет назад десантников, провел смотр личного состава 104-го гвардейского десантно-штурмового Краснознамённого полка 76-й воздушно-десантной дивизии.

Глава государства также посетил в Пскове часовню святого великомученика и Победоносца Георгия, которая расположена на территории 104 гвардейского десантно-штурмового полка 76 воздушно-десантной дивизии. Президент присутствовал на поминальной службе по погибшим в Чечне десантникам 6-й парашютно-десантной роты.

Эта дивизия - старейшая из существующих сейчас соединений Воздушно-десантных войск России. С 1999 по 2004 год ее личный состав участвовал во Второй чеченской войне. В 2000-м году в бою с формированиями Хаттаба у высоты 776 личный состав 6-й роты 104-го гвардейского десантно-штурмового полка проявил массовый героизм.

Ценой своей жизни десантники нанесли серьезный урон в 20 раз превосходящей их группировке противника. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих 6-й роты, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью свыше двух тысяч. В результате боя погибли 84 военнослужащих.

В 2004 году дивизия первой в России перешла на контрактную систему комплектования личным составом. С 2006 года стала десантно-штурмовой - в каждом полку сформирован один усиленный батальон, способный десантироваться с техникой.

В августе 2008 года военнослужащие принимали участие в операции по принуждению Грузии к миру. Кроме того, 35-й медицинский отряд дивизии принимал участие в операции России в Сирии.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГрузияСирияРоссия
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