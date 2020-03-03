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75-летие Победы

Более 50 самолетов и вертолетов пролетят над Керчью, Новороссийском и Севастополем 9 мая

В День Победы над главной площадью Севастополя пролетят парадным строем 29 единиц авиатехники

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Парады в День Победы в Севастополе, Керчи и Новороссийске пройдут с участием экипажей более 50 единиц авиатехники, говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы Черноморского флота.

"Самолеты и вертолеты морской авиации и ПВО Черноморского флота совместно с авиацией Южного военного округа примут участие в воздушной части парада в честь 75-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне. В небе над городами-героями в Севастополе, Новороссийске и Керчи пролетят 56 единиц авиационной техники военного назначения", - говорится в сообщении.

9 мая над главной площадью Севастополя пролетят парадным строем 29 единиц авиатехники, в том числе многоцелевые истребители Су-30СМ и Су-27П, штурмовики Су-25СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, самолеты Ту-134, Ан-26 и Бе-12, вертолеты Ка-27 и Ми-8, а также вертолеты армейской авиации из состава соединения Южного военного округа Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28Н "Ночной охотник".

Жители и гости Керчи смогут увидеть 17 самолетов и вертолетов, а в Новороссийске над Цемесской бухтой парадным строем пролетят 10 летательных аппаратов.

В конце апреля и первых числах мая текущего года запланированы контрольные пролеты и генеральные репетиции воздушной части парада.

Теги
РоссияКраснодарский крайКрым75-летие Победы
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