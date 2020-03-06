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Распространение коронавируса нового типа

Военные врачи готовы при необходимости работать в очагах заражений коронавирусом

Главный военный врач Дмитрий Тришкин подчеркнул, что военное ведомство проводит круглосуточный мониторинг эпидемиологической обстановки

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Группы оперативного реагирования Минобороны РФ, куда входят вирусологи и эпидемиологи, находятся в постоянной готовности к работе в очагах заболевания коронавирусом. Об этом сообщил начальник Главного военно-медицинского управления оборонного ведомства - главный военный врач Дмитрий Тришкин в интервью газете "Красная Звезда", вышедшем в пятницу.

"Для оперативного реагирования на возможные опасные ситуации, в том числе с выездом в очаги заболеваемости и проведением противоэпидемических мероприятий, в постоянной готовности находятся сформированные подвижные санитарно-эпидемиологические группы. В их состав включены опытные врачи-эпидемиологи и военные вирусологи", - сказал Тришкин.

Он подчеркнул, что военное ведомство проводит круглосуточный мониторинг эпидемиологической обстановки. Тришкин рассказал, что в военно-медицинских подразделениях сегодня проводятся контрольные тренировки по переводу на санитарно-противоэпидемический режим, усилена дезинфекция.

"Нами определен детальный алгоритм действий медперсонала при выявлении даже одного такого больного. В том числе проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание", - отметил он.

Тришкин рассказал, что "в случае возникновения в каком-то гарнизоне угрозы массового распространения болезни предусмотрено немедленное введение режима обсервации". Также главный военный медик подчеркнул, что сегодня в госпиталях, поликлиниках и медсанчастях создан необходимый запас лекарственных и профилактических средств, прежде всего, противовирусных. По его словам, в ВС РФ ведется работа по профилактике и раннему выявлению инфекций, врачи наблюдают за военнослужащими, находившимися в контакте с лицами, прибывшими из загранкомандировок.

Главный военный врач рассказал, что под особым вниманием и медицинским контролем находится здоровье военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, а также курсантов и слушателей учебных заведений Минобороны. "В военных образовательных организациях налажено проведение так называемых "барьерных" медосмотров, которые организуются ежедневно", - сообщил Тришкин. "Военные специалисты работают бок о бок с органами управления здравоохранением субъектов РФ и территориальными управлениями Роспотребнадзора", - добавил главный военный врач.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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