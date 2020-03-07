Восемь истребителей выполнили в небе над Кольским полуостровом "восьмерку"

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Летчики-истребители корабельной авиации на самолетах Су-25 УТГ, Су-30СМ и Су-33 провели учения над Кольским полуостровом и выполнили в небе "восьмерку" в честь праздника 8 Марта. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Северного флота.

"Полеты были проведены над Кольским полуостровом и в районе аэродрома Североморск-3... В честь наступающего Международного женского дня морские летчики-истребители… выполнили над аэродромом вираж в горизонтальной плоскости в виде "восьмерки", - сказали в пресс-службе.

За полетами наблюдали женщины-военнослужащие из состава дежурной смены аэродромных служб. После приземления летчики подарили им букеты цветов и поздравили с наступающим праздником.

В ходе учений были отработаны навыки пилотирования в сложных метеорологических условиях с выполнением фигур сложного пилотажа на малых и средних высотах. В полетах было задействовано восемь машин.