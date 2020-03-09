На Камчатке сформировали две корабельные группы для защиты морских коммуникаций

ТАСС, 9 марта. Корабельные противолодочные группы сформированы на Камчатке для защиты морских коммуникаций и поиска подводных сил вероятного противника. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

"В соединении кораблей охраны водного района войск и сил на северо-востоке России после успешной отработки боевыми кораблями задач в море с выполнением практических стрельб из всех видов корабельного оружия, сформированы две корабельные противолодочные ударные группы", - говорится в распространенном релизе.

Ударные группы будут защищать морские коммуникации, патрулировать определенные зоны, демонстрировать флаг РФ, изучать отдаленные от места базирования районы плавания. В круг их задач также входит поиск и обнаружение подводных сил вероятного противника.