Российские стратегические ракетоносцы выполнили полет над севером Атлантики

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского морей и Атлантического океана. Об этом сообщили в четверг в Минобороны России.

"Продолжительность полета составила более 15 часов. Экипажи Ту-160 отработали дозаправку топливом в воздухе. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии и Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании", - отметили в военном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркнули в военном ведомстве.