Контракт на второй полк С-400 для Турции могут подписать в ближайшее время

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Россия и Турция могут подписать контракт на поставку второго полка С-400 в ближайшее время. По нему Анкара будет участвовать в производстве, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев в интервью телеканалу "Россия-24" в понедельник.

"Я думаю, что в обозримом будущем мы второй контракт заключим. Он предполагает определенное участие турецких партнеров в производственном процессе", - сказал Шугаев.

Он уточнил, что переговоры идут о дополнительной партии. "Мы в достаточно серьезной стадии находимся, технические вопросы практически все урегулированы и так далее", - пояснил глава ФСВТС.

По словам Шугаева, это будет взаимовыгодное сотрудничество без нанесения ущерба российской стороне. "Мы национальные интересы соблюдаем", - подчеркнул он.

Глава ФСВТС уточнил, что первый полк С-400 уже находится на территории Турции, специалисты обучены работе с зенитными ракетными комплексами. "Стоит вопрос, когда Турция примет решение о постановке ее на боевое дежурство. Это их приоритет", - сказал Шугаев.

Контракты с Китаем

По словам Шугаева, Россия до конца года завершит выполнение контракта на поставку в Китай зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".

"У нас с Китаем существуют давние взаимоотношения, и у нас есть действующие контракты. В частности, мы завершим в этом году наши обязательства по С-400", - сказал он.

Ранее военно-дипломатический источник сообщал ТАСС, что Россия завершила поставку второго полкового комплекта зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Китай морским транспортом, акт приема-передачи был подписан в декабре 2019 года в КНР. По его словам, заказчик также получил более 120 новейших зенитных управляемых ракет двух типов.

Китай стал первым иностранным заказчиком российских систем С-400 "Триумф", контракт был подписан на поставку двух полковых комплектов. Первый полковой комплект был доставлен в Китай весной 2018 и затем успешно испытан: в декабре того же года китайские военные провели тестовые стрельбы из систем С-400.

Россия также рассчитывает на продолжение закупок Китаем многофункциональных истребителей Су-35.