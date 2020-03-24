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Кризис в Сирии

Двое турецких военнослужащих ранены из-за подрыва бронеавтомобиля в Идлибе

Российская военная полиция продолжает патрулирование в провинциях Алеппо и Хасеке

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Двое турецких военнослужащих были ранены в результате подрыва бронеавтомобиля на самодельном устройстве террористов в идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщил во вторник руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

"24 марта на маршруте движения турецкой колонны в ходе патрулирования в районе населенного пункта Сфухон провинции Идлиб сработали самодельные взрывные устройства, заложенные террористами. В результате подрывов повреждено два бронеавтомобиля. Двое турецких военнослужащих получили ранения", - сказал он.

Журавлев также отметил, что для оперативного взаимодействия между российским Центром по примирению враждующих сторон и турецкой стороной продолжает работать специальный непрерывный канал связи.

По его словам, российская военная полиция продолжает патрулирование в провинциях Алеппо и Хасеке. Армейская авиация провела 24 марта патрулирование с аэродрома Квайрес.

"За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Вместе с тем зафиксировано семь обстрелов в провинции Идлиб со стороны позиций [запрещенной в РФ] террористической организации "Джебхат-ан-Нусра", - сообщил контр-адмирал.

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СирияКризис в Сирии
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