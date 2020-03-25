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Распространение коронавируса нового типа

Более 3,2 тыс. тестов на коронавирус проведено в армии России

Ранее Сергей Шойгу сообщил, что в ВС РФ не зафиксировано ни одного случая заболевания, вызванного вирусом

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Более 3,2 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию проведено военнослужащим ВС РФ, заболевших не выявлено, говорится бюллетене по санитарно-эпидемиологической обстановке в ВС РФ, опубликованном в среду в газете "Красная Звезда".

"В Вооруженных Силах РФ проведено 3214 тестирований военнослужащих на коронавирус, все результаты отрицательные, заболевших нет", - говорится в бюллетене. В документе отмечается, что в 32 госпиталях развернуты специальные отделения общей емкостью в 3591 место. В медицинских учреждениях развернули 2782 аппарата искусственной вентиляции легких.

"Для проведения дезинфекции участков местности сформировано 1647 специальных расчетов. Работают девять оперативных групп по мониторингу санитарно-эпидемиологической обстановки", - говорится в материале.

По данным военного ведомства, развернуто 15 современных многофункциональных мобильных модульных комплексов для выявления возбудителя коронавирусной инфекции и более 5,5 тыс. стационарных контрольных пунктов термометрии.

В прошлую пятницу на заседании коллегии военного ведомства министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что в ВС РФ не зафиксировано ни одного случая заболевания, вызванного коронавирусом. Он также рассказал, что руководство Минобороны РФ и Генерального штаба ВС РФ прошли тесты на коронавирус, и все они показали отрицательный результат.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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