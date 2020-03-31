{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сирийско-турецкий конфликт

Военные России и Турции проверили посты вдоль трассы М-4 в Сирии

Представитель российской военной полиции Александр Жуков сообщил, что с обеих сторон участвовали по два бронеавтомобиля

ЭЛЬ-КАМЫШЛЫ /Сирия/, 31 марта. /ТАСС/. Российские и турецкие военные провели совместную проверку постов вдоль трассы М-4 в Заевфратье, которая связывает Алеппо с самой отдаленной провинцией Хасеке, сообщил журналистам представитель российской военной полиции Александр Жуков.

"Мы провели совместную проверку постов с турецкой стороной на трассе М-4. Проблемных вопросов не выявлено, вопросов к обеим сторонам тоже нет", - сказал Жуков. По его словам, с обеих сторон участвовали по два бронеавтомобиля. За 1 час 10 минут они проехали более 60 км.

Главной задачей совместного мероприятия являлся мониторинг обстановки и проверка соблюдения режима прекращения огня, а также изучение возможности беспрепятственного передвижения по заевфратскому участку трассы. В процессе движения военнослужащие проверяли, не увеличилось ли количество стационарных постов с юга и севера, наличие возле дороги вооруженных групп и формирований. На днях российские наблюдатели заметили на трассе подозрительные внедорожники с белыми флагами, однако при проверке их не обнаружили.

Российская и турецкая стороны обсуждают не только вопросы безопасности, но и гуманитарные: на подконтрольной боевикам территории находится водонасосная станция, которая обеспечивает водой большое количество населенных пунктов и поля сирийского Заевфратья, однако боевики периодически отключают воду, требуя взамен поставок электроэнергии, поскольку находящуюся на их территории электроподстанция разграблена. К переговорам подключаются сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон.

"В мире сейчас проблема с вирусом (коронавирусной инфекцией - прим. ТАСС), нам нужно еще больше здесь соблюдать чистоту, для этого есть вода. При решении вопроса с электричеством проблема с водой также будет решена", - пояснил в ходе обсуждения турецкий военный. "Я командованию передам просьбу турецкой стороны. Но и турецкая стороны сторона должна предпринять все меры для наращивания водоснабжения в регионе", - ответил на это представитель военной полиции Вооруженных Сил РФ.

Совместная проверка проводилась в рамках договоренностей президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, подписавших от 22 октября 2019 года в Сочи меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Совместные мероприятия в этом районе будут продолжены.

Теги
СирияТурцияРоссияСирийско-турецкий конфликт
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Российские военные провели дезинфекцию трех лечебных учреждений в Ломбардии
В общей сложности российские военные уже провели обработку 11 лечебных учреждений, продезинфицировали более 39 тыс. кв. м внутренних помещений
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС