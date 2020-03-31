Военные России и Турции проверили посты вдоль трассы М-4 в Сирии

ЭЛЬ-КАМЫШЛЫ /Сирия/, 31 марта. /ТАСС/. Российские и турецкие военные провели совместную проверку постов вдоль трассы М-4 в Заевфратье, которая связывает Алеппо с самой отдаленной провинцией Хасеке, сообщил журналистам представитель российской военной полиции Александр Жуков.

"Мы провели совместную проверку постов с турецкой стороной на трассе М-4. Проблемных вопросов не выявлено, вопросов к обеим сторонам тоже нет", - сказал Жуков. По его словам, с обеих сторон участвовали по два бронеавтомобиля. За 1 час 10 минут они проехали более 60 км.

Главной задачей совместного мероприятия являлся мониторинг обстановки и проверка соблюдения режима прекращения огня, а также изучение возможности беспрепятственного передвижения по заевфратскому участку трассы. В процессе движения военнослужащие проверяли, не увеличилось ли количество стационарных постов с юга и севера, наличие возле дороги вооруженных групп и формирований. На днях российские наблюдатели заметили на трассе подозрительные внедорожники с белыми флагами, однако при проверке их не обнаружили.

Российская и турецкая стороны обсуждают не только вопросы безопасности, но и гуманитарные: на подконтрольной боевикам территории находится водонасосная станция, которая обеспечивает водой большое количество населенных пунктов и поля сирийского Заевфратья, однако боевики периодически отключают воду, требуя взамен поставок электроэнергии, поскольку находящуюся на их территории электроподстанция разграблена. К переговорам подключаются сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон.

"В мире сейчас проблема с вирусом (коронавирусной инфекцией - прим. ТАСС), нам нужно еще больше здесь соблюдать чистоту, для этого есть вода. При решении вопроса с электричеством проблема с водой также будет решена", - пояснил в ходе обсуждения турецкий военный. "Я командованию передам просьбу турецкой стороны. Но и турецкая стороны сторона должна предпринять все меры для наращивания водоснабжения в регионе", - ответил на это представитель военной полиции Вооруженных Сил РФ.

Совместная проверка проводилась в рамках договоренностей президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, подписавших от 22 октября 2019 года в Сочи меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Совместные мероприятия в этом районе будут продолжены.