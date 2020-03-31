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Пандемия коронавируса нового типа

В Генштабе ВС РФ заявили, что порядок предоставления отсрочек от призыва не изменится

Они будут предоставляться в обычном режиме, несмотря на пандемию коронавируса
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© Марина Молдавская/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Отсрочки от призыва в Вооруженные силы РФ в этом году будут предоставляться в обычном порядке, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщил во вторник начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью "Красной звезде".

"Специально для лиц, которым положена отсрочка от призыва на военную службу, предусмотрены отдельные часы приема (в военкоматах). Перечень же оснований для ее предоставления изложен в Федеральном законе "О воинской обязанности и военной службе". Основные из них - по состоянию здоровья, семейному положению и <...> на период обучения в образовательных организациях", - сказал он.

В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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