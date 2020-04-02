Минобороны назвало "натужными спекуляциями" заявления La Stampa о российских вирусологах

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Заявления итальянской газеты La Stampa о борьбе российских военных в Италии с коронавирусной инфекцией составлены по старым антисоветским пропагандистским учебникам. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, высказывания которого приводятся на официальной странице министерства в Facebook.

По его словам, в ведомстве обратили внимание на попытки La Stampa дискредитировать миссию России. Генерал отмечает, что, прикрываясь идеалами свободы слова и плюрализма мнений, газета "манипулирует самыми низкопробными русофобскими фейками времен холодной войны, ссылаясь на некие "мнения" анонимных "высокопоставленных" источников". "При этом La Stampa не брезгует использовать буквально все, что удается выдумывать авторам на основе рекомендаций, как видно, еще не истлевших учебников по антисоветской пропаганде", - добавил Конашенков.

Официальный представитель МО РФ назвал "натужными спекуляциями" утверждения La Stampa о российских вирусологах как специалистах биологических войн и бесполезности доставленного в Италию оборудования.

По словам Конашенкова, российские эпидемиологи вместе с итальянскими коллегами непрерывно уничтожают коронавирус в 65 домах престарелых в Бергамо, а военные медики РФ с итальянскими военными разворачивают отделения интенсивной терапии для спасения пораженных вирусом итальянских граждан в новом полевом лагере Бергамо. "Все это осуществляется с помощью якобы бесполезного, по мнению источников издания, российского оборудования и техники", - отмечает генерал. Он подчеркнул, что основная цель миссии военных РФ - бескорыстная помощь итальянскому народу.

Официальный представитель отметил, что Минобороны известны заказчики публикации. Генерал намекнул на их принадлежность, отметив, что "bad penny always comes back" (распространенное британское выражение, схожее по смыслу с русским: "Не рой яму другому, сам в нее попадешь").

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за этими публикациями в итальянской газете стоит зарегистрированная в Великобритании компания.

Помощь России Италии

21 марта во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте была достигнута договоренность о том, что Москва окажет Риму необходимую помощь в борьбе с коронавирусом. С вечера 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили туда около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. Российские военные специалисты работают городе Бергамо (область Ломбардия), одном из наиболее пострадавших от пандемии.

В настоящее время российские врачебно-сестринские бригады совместно с итальянскими коллегами приступили к оборудованию отделений интенсивной терапии в госпитале, созданном в Бергамо для лечения больных, заразившихся коронавирусной инфекцией. Его планируется открыть в начале апреля, там будут работать более 200 итальянских и российских специалистов, сообщило в среду Министерство обороны РФ.