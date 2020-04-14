В параде Победы в Петербурге примут участие более 30 самолетов и вертолетов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Более 30 самолетов и вертолетов пролетят над Санкт-Петербургом во время парада Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

ТАСС рассказывает о разведывательно-ударном вертолете Ка-52 и его технических характеристиках

Прыжок "Аллигатора" ТАСС рассказывает о разведывательно-ударном вертолете Ка-52 и его технических характеристиках

"В воздушной части парада Победы будет задействовано свыше 30 единиц новейших самолетов и вертолетов, поступивших на вооружение Ленинградской армии ВВС и ПВО", - привели в пресс-службе слова командующего войсками округа генерал-полковника Александра Журавлева.

В торжествах будут задействованы истребители Су-35С и Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31, а также военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, а также вертолеты армейской авиации: разведывательно-ударные Ка-52 "Аллигатор", ударные Ми-24 и Ми-28 "Ночной охотник" и многоцелевые Ми-8. Также на параде зрители смогут увидеть самый большой в мире тяжелый транспортный вертолет Ми-26.