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75-летие Победы

В параде Победы в Петербурге примут участие более 30 самолетов и вертолетов

В воздушной части парада примут участие экипажи из Ленинградской, Псковской, Воронежской и Тверской областей, а также из Карелии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Более 30 самолетов и вертолетов пролетят над Санкт-Петербургом во время парада Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

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"В воздушной части парада Победы будет задействовано свыше 30 единиц новейших самолетов и вертолетов, поступивших на вооружение Ленинградской армии ВВС и ПВО", - привели в пресс-службе слова командующего войсками округа генерал-полковника Александра Журавлева.

В торжествах будут задействованы истребители Су-35С и Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31, а также военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, а также вертолеты армейской авиации: разведывательно-ударные Ка-52 "Аллигатор", ударные Ми-24 и Ми-28 "Ночной охотник" и многоцелевые Ми-8. Также на параде зрители смогут увидеть самый большой в мире тяжелый транспортный вертолет Ми-26.

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В воздушной части парада примут участие экипажи из Ленинградской, Псковской, Воронежской и Тверской областей, а также из Карелии.

Ранее в пресс-службе округа сообщали, что в параде будет задействовано более 4,8 тыс. военных, а также сотрудников силовых ведомств, кадет и воспитанников военных учебных заведений. Кроме того, планируется задействовать более 110 единиц наземной техники, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" и зенитные ракетные системы С-400.

Теги
РоссияСанкт-Петербург75-летие Победы
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