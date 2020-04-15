Российские военные продезинфицировали 10 больниц в Сербии

БЕЛГРАД, 15 апреля. /ТАСС/. Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России провели дезинфекцию еще 10 медицинских учреждений в Сербии. Об этом в среду сообщает Минобороны РФ.

"Российские специалисты РХБ защиты продолжили проведение дезинфекции и обработали 10 медицинских учреждений - районные поликлиники в Белграде, городскую больницу в Чуприи, клинические центры в населенных пунктах Палич и Ниш", - говорится в сообщении.

Российские военные также провели консультации со специалистами Национального института общественного здоровья "Доктор Милан Йованович Батут" в Белграде, в ходе которых был разработан план работ по дезинфекции медучреждений на территории страны. "Определены ключевые учреждения, где в первую очередь требуются консультации российских специалистов и проведение санитарной обработки", - уточнили в Минобороны.

Военные медики дали рекомендации по проведению противоэпидемических мероприятий и лечению инфицированных коронавирусом в военном госпитале и клиническом центре города Нови-Сад, геронтологическом центре города Ниш, центре здоровья и больнице населенного пункта Заечар, а также в больнице "Земун" в Белграде.

В Сербии, по последним данным, заразились 4 465 человек, количество летальных исходов увеличилось до 94. Ранее власти страны запросили помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией у РФ. 3-4 апреля самолеты ВКС оперативно доставили в Сербию 87 российских военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск радиационной, химической и биологической защиты, специальное медицинское оборудование, а также средства защиты и 16 единиц военной техники. Российские врачебно-сестринские бригады работают в Белграде, Чуприи, Валеве, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце, Кикинде.