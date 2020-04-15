{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Российские военные продезинфицировали 10 больниц в Сербии

Военные медики также дали рекомендации по проведению противоэпидемических мероприятий

БЕЛГРАД, 15 апреля. /ТАСС/. Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России провели дезинфекцию еще 10 медицинских учреждений в Сербии. Об этом в среду сообщает Минобороны РФ.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Российские специалисты РХБ защиты продолжили проведение дезинфекции и обработали 10 медицинских учреждений - районные поликлиники в Белграде, городскую больницу в Чуприи, клинические центры в населенных пунктах Палич и Ниш", - говорится в сообщении.

Российские военные также провели консультации со специалистами Национального института общественного здоровья "Доктор Милан Йованович Батут" в Белграде, в ходе которых был разработан план работ по дезинфекции медучреждений на территории страны. "Определены ключевые учреждения, где в первую очередь требуются консультации российских специалистов и проведение санитарной обработки", - уточнили в Минобороны.

Военные медики дали рекомендации по проведению противоэпидемических мероприятий и лечению инфицированных коронавирусом в военном госпитале и клиническом центре города Нови-Сад, геронтологическом центре города Ниш, центре здоровья и больнице населенного пункта Заечар, а также в больнице "Земун" в Белграде.

В Сербии, по последним данным, заразились 4 465 человек, количество летальных исходов увеличилось до 94. Ранее власти страны запросили помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией у РФ. 3-4 апреля самолеты ВКС оперативно доставили в Сербию 87 российских военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск радиационной, химической и биологической защиты, специальное медицинское оборудование, а также средства защиты и 16 единиц военной техники. Российские врачебно-сестринские бригады работают в Белграде, Чуприи, Валеве, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце, Кикинде.

Теги
РоссияСербияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
КПП ряда соединений ВВО впервые оснастят противотаранными устройствами "Рубеж-4000"
Они могут помешать въехать на объект транспортным средствам весом до 30 тонн
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС