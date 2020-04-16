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ЧФ отработал уничтожение кораблей "противника" на фоне захода в Черное море эсминца США

В учениях принимали участие бомбардировщики Су-24М и субмарина "Колпино"

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Самолеты и подлодка Черноморского флота (ЧФ) отработали в ходе учений в Черном море уничтожение группы кораблей условного противника. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе флота.

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"Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М морской авиации и ПВО и подводной лодки "Колпино" из состава соединения подводных лодок ЧФ провели совместные учения по нанесению ракетного и бомбового ударов по отряду кораблей условного противника в Черном море", - говорится в сообщении.

Отряд кораблей противника имитировали российские фрегат "Адмирал Эссен" и малый ракетный корабль "Орехово-Зуево". Корабли были обнаружены беспилотниками "Форпост" и "Орлан", которые передали целеуказания бомбардировщикам и субмарине. "Колпино" нанесла по "противнику" условный удар крылатыми ракетами, выполнив электронные пуски, экипажи Су-24М сымитировали бомбометание.

Также летчики отработали на учениях маневры уклонения от корабельных средств ПВО, а подводники - уклонение от возможного применения противолодочного оружия.

Как сообщили ранее в Национальном центре управления обороной РФ, 13 апреля в 18:30 мск, миновав Дарданеллы и Босфор, в Черное море вошел эсминец ВМС США "Портер" с управляемым ракетным оружием на борту. За его действиями следят силы и средства Черноморского флота.

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