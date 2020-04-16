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Пандемия коронавируса нового типа

Работы по строительству военного медцентра в Одинцове завершены на 90%

На строительстве в круглосуточном режиме работают более 700 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Военный многофункциональный медицинский центр, который строят в Одинцове, готов на 90%, в нем начат монтаж оборудования, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

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"В Одинцове строительная готовность возводимого на базе военного госпиталя Западного военного округа многофункционального медицинского центра составила 90% <...> Завезена мебель, медицинский персонал совместно с представителями предприятий-изготовителей приступил к установке и пуско-наладочным работам медаппаратуры, среди которой рентген-аппараты, компьютерный томограф, аппараты УЗИ и ИВЛ", - говорится в сообщении.

На строительстве работают более 700 человек, работы ведутся круглосуточно.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил военным в сжатые сроки построить 16 многофункциональных медицинских центров. Решение о строительстве было принято в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что к 15 мая будет построено 16 центров на 1,6 тыс. мест.

На территории ЗВО ведется строительство шести многофункциональных медицинских центров - в Санкт-Петербурге, Смоленске, Нижнем Новгороде, Подольске, Калининграде и Одинцове. В Петербурге госпиталь готов на 50%. Как ранее сообщал начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин, в Нижнем Новгороде многофункциональный инфекционный медцентр планируют сдать уже 17 апреля.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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