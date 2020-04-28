{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новая всесезонная полоса аэродрома Нагурская в Арктике начала принимать самолеты

Строительные работы продолжаются, в дальнейшем длина полосы позволит принимать на острове Земля Александры все типы летательных аппаратов, в том числе тяжелые дальние бомбардировщики

МУРМАНСК, 28 апреля. /ТАСС/. Новая всесезонная взлетно-посадочная полоса аэродрома Нагурская Северного флота, расположенного на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, сдана в эксплуатацию, но строительные работы продолжаются. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе флота.

"Сданная в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса способна принимать большинство летательных аппаратов, стоящих на вооружении Воздушно-космических сил и морской авиации ВМФ России. <...> Несмотря на то, что всесезонный аэродром уже начал функционировать, строительные работы продолжатся", - говорится в сообщении.

По информации флота, в дальнейшем длина полосы будет увеличена, это позволит принимать на острове Земля Александры все типы летательных аппаратов, в том числе тяжелые дальние бомбардировщики.

В пресс-службе отметили, что аэродром Нагурская уже смог принять транспортные самолеты Ил-76, которые обеспечивали учения ВДВ по высотному десантированию в Арктике. С вводом в эксплуатацию новой полосы аэродром стал всесезонным. Ранее возможность принимать самолеты была только в зимний период, с наступлением морозов на острове функционировала ледовая полоса.

Новый аэродром Нагурская построен возле самой северной военной базы Вооруженных сил России - "Арктический трилистник" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа в Северным Ледовитом океане. На базе несет службу личный состав тактической группы Северного флота.

Теги
РоссияАрктика сегодня
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Шойгу поручил защитить увольняющихся срочников от заражения коронавирусом
По словам главы Минобороны, их доставят к вокзалам на транспорте министерства, выдадут маски и антисептики
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС