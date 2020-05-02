Россия и Турция провели совместное патрулирование в провинции Хасеке

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Очередное российско-турецкое патрулирование прошло в сирийской провинции Хасеке согласно положениям российско-турецкого меморандума о взаимопонимании от 22 октября 2019 года. Об этом в субботу сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС).

"Продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года. Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту: Делави-Кара - Джиллика - Эль-Фирдаус - Акка - Шамсия - Акка - Эль-Фирдаус - Джилика - Делави-Кара в провинции Хасеке", - сообщили в центре.

Кроме того, подразделения российской военной полиции провели патрулирование по трем маршрутам в провинции Алеппо и по одному - в провинции Хасеке. Силы армейской авиации провели воздушное патрулирование с аэродрома Эль-Камышлы.

Также в ЦПВС отметили, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации не зафиксировано обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции - режим прекращения огня, введенные в соответствии с российско-турецкими договоренностями с 00:01 6 марта 2020 года соблюдается.