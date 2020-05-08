Как 75 лет назад освобождали Прагу. О чем сообщают рассекреченные архивы Минобороны России

ТАСС — о некоторых малоизвестных подробностях Пражской наступательной операции, содержащихся в документах из фондов Центрального архива военного ведомства

9 мая 1945 года Красная армия избавила от немецко-фашистской оккупации один из крупнейших и красивейших городов Европы — столицу Чехословакии. К 75-й годовщине этой даты Минобороны России открыло на своем сайте мультимедийный раздел "Последний бой перед Победой". В нем опубликованы план операции, боевые донесения, сводки, отчеты, наградные листы участников боев за Прагу и свидетельства о восстановлении мирной жизни. Пражская наступательная операция войск 1-го, 2-го и 4-го Украинских фронтов проводилась с 6 по 11 мая с целью уничтожения немецкой военной группировки на территории Чехословакии. "Противник, не оказывая сопротивления, сдавался в плен" Опубликованные документы свидетельствуют о том, что наступление советских войск началось на сутки раньше намеченного срока.

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Предстояло провести крупную перегруппировку сил и средств. Только на 1-м Украинском фронте в ней были задействованы пять армий, в том числе две танковые, а также ряд отдельных корпусов. Командующий 38-й армией 1-го Украинского фронта генерал-полковник Кирилл Москаленко отдал приказ начать движение к Праге, когда командованию стало известно, что жителям города требуется срочная помощь в борьбе с фашистами, пытавшимися подавить начавшееся 5 мая восстание. "Главной задачей подвижной группы является быстрейший выход в район города Прага. Действия группы должны быть решительными, продвижение смелое и энергичное. Возможные очаги сопротивления противника обходить, используя густую сеть шоссированных дорог вблизи основного маршрута", — отмечается в приказе командующего 38-й армией.

Описание Приказ командующего 38-й армией 1-го Украинского фронта генерал-полковника Кирилла Москаленко © Минобороны РФ

С 6 по 8 мая армии трех фронтов прорвали вражескую оборону на всю ее оперативную глубину, преодолели Рудные горы, вышли на рубежи, находившиеся в 60–150 км севернее, восточнее и южнее Праги.

Командующим 4-м Украинским фронтом было принято решение посадить личный состав дивизии на 425 автомашин марки "Студебеккер", придав соединению 100-ю танковую бригаду и два истребительных противотанковых полка Из отчета о рейде 302-й стрелковой Тарнопольской дивизии на Прагу

В документах отмечается, что на пути следования оказалось огромное количество немецких солдат, массово сдающихся в плен. Пройдя с боями расстояние до Праги, форсировав реку Морава и получив дополнительно 100 автомашин марки "Виллис", дивизия к утру 9 мая вышла на Пражское шоссе. По пути красноармейцев очень дружелюбно и восторженно встречало местное население.

Описание Жители Праги во время встречи воинов Красной армии, 1945 год © Эммануил Евзерихин/ТАСС

Чешское население поголовно высыпало на улицы и шоссе из близь прилегающих деревень, восторженно встречая части дивизии. Чешские партизаны организовали сбор пленных, а власти организовали службу регулирования, указывая на Прагу и медобслуживание при авариях и других несчастных случаях Из отчета о рейде 302-й стрелковой Тарнопольской дивизии на Прагу

В 10:45 голова колонны дивизии вошла в Прагу, а к вечеру сосредоточилась и вся дивизия. В документах говорится, что за время операции с 5 по 10 мая личным составом этого соединения было взято в плен 25 тыс. немецких солдат и офицеров. Особого внимания заслуживает размещенный на сайте военного ведомства рассекреченный план Пражской операции.

Описание План Пражской операции © Минобороны РФ

Активное участие в освобождении Праги принимала 4-я гвардейская танковая армия под командованием гвардии генерал-полковника Дмитрия Лелюшенко, который позже был удостоен звания Героя Чехословацкой Социалистической Республики. В документе, датированном 9 мая 1945 года, сообщается, что войска фронта в 4 часа утра с боем овладели Прагой. "Войска фронта 9.05.45, продолжая наступление и ломая на отдельных участках сопротивление противника, в результате стремительного наступления овладели столицей Чехословакии городом Прага", — говорится в опубликованном боевом донесении штаба 1-го Украинского фронта.

В 5:30 9 мая 1945 года 52-я гвардейская танковая бригада вышла в северо-восточную часть города… 55-я гвардейская танковая бригада к 12:00 9 мая вышла и овладела центром Праги в районе гостиницы "Аврора". Организованные действия противника в центре города были сломлены. Противник, не оказывая сопротивления, небольшими группами сдавался в плен… Из отчета о боевых действиях 7-го гвардейского танкового корпуса

За время Пражской наступательной операции частями армии было разоружено порядка 119 тыс. солдат и офицеров противника, было захвачено 265 танков, 220 бронетранспортеров, 80 самолетов, около 15 тыс. автомашин и другая техника.

"Приподнявшись, упал, сраженный пулей врага" Рассекреченные материалы рассказывают о храбрости и мужестве, проявленных советскими бойцами в битве за Прагу. Об этом свидетельствуют наградные листы красноармейцев. Герой Советского Союза старшина Виталий Безголосов во время Великой Отечественной войны служил снайпером в 227-м стрелковом полку. В боях за овладение городом Моравска-Острава и при форсировании реки за один день уничтожил восемь гитлеровцев и, несмотря на интенсивный огонь, оказал помощь офицеру, тяжело раненному немецким снайпером.

Несмотря на интенсивный огонь немецких снайперов, побежал перевязывать майора, тяжело раненного от пули немецкого снайпера. Перевязав его, тов. Безголосов взвалил на себя и, приподнявшись, упал, сраженный пулей врага. Так за спасение жизни товарища погиб знатный снайпер-герой фронта тов. Безголосов Из наградного листа Виталия Безголосова

"Свой счет мести снайпер Безголосов начал в боях под Харьковом в июле 1943 года. За время своей снайперской деятельности уничтожил 279 немецких солдат и офицеров…" — записано в его наградном листе.

Описание Наградной лист Виталия Безголосова © Минобороны РФ

Еще один герой — гвардии лейтенант Степан Бедненко. Танкисты под его командованием совершили 200-километровый марш от Берлина к чешской столице и 9 мая ворвались в город, чтобы освободить его от фашистов. Еще один танкист-герой — гвардии старший лейтенант Василий Деревянко. В наградном листе говорится, что взвод средних танков 51-го гвардейского танкового полка под его командованием вышел к Праге после 200-километрового марша от Берлина. На счету танкиста было 7 уничтоженных танков противника, 13 самоходных орудий, 50 автомашин и до 300 гитлеровских солдат и офицеров.

Описание Советские войска во время боя, Прага, 1945 год © ТАСС

При освобождении Праги командир 12-й гвардейской механизированной бригады Герой Советского Союза гвардии полковник Григорий Борисенко в течение девяти часов лично руководил уличными боями. В документах говорится о том, что опытный офицер знал, как действовать в сложных условиях: во время боев в лесах юго-восточнее Берлина немецкая группировка во много раз превосходящими силами пыталась прорваться. Его бригада, оказавшись в окружении, отбила неоднократные атаки фашистов и вынудила их сдаться. В тот день танкисты уничтожили до 1,5 тыс. солдат и офицеров противника и более 2 тыс. взяли в плен.

Описание Наградной лист Григория Борисенко © Минобороны РФ

В небе над Чехословакией воевали летчики 218-й бомбардировочной авиационной Ясской Краснознаменной дивизии.

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7 мая им была поставлена задача нанести бомбовый удар по опорному пункту противника, который препятствовал наступлению советских частей. Во время удара войска находились в 200–500 метрах от цели. Бомбометание было произведено с виртуозной точностью, за что летный состав получил благодарность от маршала авиации Григория Ворожейкина. За Чехословакию героями становились не только младшие офицеры, но и генералы. Так, командир 128-й горнострелковой дивизии гвардии генерал-майор Михаил Колдубов был удостоен звания Героя Советского Союза, как сказано в наградном листе, "за умелое руководство боевыми операциями части". "Действуя на центральных Моравско-Остравском и Оломоуцком направлениях, дивизия решила исход освобождения этих крупных промышленных центров Чехословакии, ряда других важных опорных пунктов противника и успешное форсирование рек Ольша, Одер, Морава", — говорится в документе. "Срочно отгрузить в Чехословакию семена и корма…" После освобождения Праги от немецко-фашистских оккупантов советское командование незамедлительно приняло меры по восстановлению нормальной жизни в городе. Для этой цели Чехословакии было передано продовольствие, в том числе 50 тонн муки, 100 тонн картофеля, 10 тонн разной крупы, чай, сахар и сало.

Прошу начальника тыла фронта срочно отгрузить в Чехословакию на станцию ЧОП (южн. Словакия) из наличных ресурсов фронта семян и корма следующих культур: ячменя — 500 тонн, овса — 430 тонн, кукурузы — 1070 тонн, вики — 70 тонн, бобовых — 30 тонн, отрубей — 500 тонн и горчицы — 1 тонну Распоряжение начальнику тыла 2-го Украинского фронта от 18 мая 1945 года

26 мая 1945-го, как указано в историческом документе, было подписано постановление Государственного комитета обороны, согласно которому населению Праги оказывалась помощь в снабжении продовольствием. На эти нужды передавалось 8,8 тыс. тонн продовольственного зерна для выработки муки и 600 тонн соли. На каждого жителя города, в соответствии с принадлежностью к социальной группе и учитывая пожелания чехословацкого правительства, выдавалось определенное количество продовольствия. Так, рабочие получали в день 550 граммов, служащие — 400 граммов, дети — 300 граммов.

Описание Жители Праги во время встречи чехословацких и советских военнослужащих, 1945 год © ТАСС