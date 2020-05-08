Как 75 лет назад освобождали Прагу. О чем сообщают рассекреченные архивы Минобороны России

9 мая 1945 года Красная армия избавила от немецко-фашистской оккупации один из крупнейших и красивейших городов Европы — столицу Чехословакии. К 75-й годовщине этой даты Минобороны России открыло на своем сайте мультимедийный раздел "Последний бой перед Победой". В нем опубликованы план операции, боевые донесения, сводки, отчеты, наградные листы участников боев за Прагу и свидетельства о восстановлении мирной жизни.
Пражская наступательная операция войск 1-го, 2-го и 4-го Украинских фронтов проводилась с 6 по 11 мая с целью уничтожения немецкой военной группировки на территории Чехословакии.
"Противник, не оказывая сопротивления, сдавался в плен"
Опубликованные документы свидетельствуют о том, что наступление советских войск началось на сутки раньше намеченного срока.
Предстояло провести крупную перегруппировку сил и средств. Только на 1-м Украинском фронте в ней были задействованы пять армий, в том числе две танковые, а также ряд отдельных корпусов.
Командующий 38-й армией 1-го Украинского фронта генерал-полковник Кирилл Москаленко отдал приказ начать движение к Праге, когда командованию стало известно, что жителям города требуется срочная помощь в борьбе с фашистами, пытавшимися подавить начавшееся 5 мая восстание.
"Главной задачей подвижной группы является быстрейший выход в район города Прага. Действия группы должны быть решительными, продвижение смелое и энергичное. Возможные очаги сопротивления противника обходить, используя густую сеть шоссированных дорог вблизи основного маршрута", — отмечается в приказе командующего 38-й армией.
С 6 по 8 мая армии трех фронтов прорвали вражескую оборону на всю ее оперативную глубину, преодолели Рудные горы, вышли на рубежи, находившиеся в 60–150 км севернее, восточнее и южнее Праги.
В документах отмечается, что на пути следования оказалось огромное количество немецких солдат, массово сдающихся в плен. Пройдя с боями расстояние до Праги, форсировав реку Морава и получив дополнительно 100 автомашин марки "Виллис", дивизия к утру 9 мая вышла на Пражское шоссе. По пути красноармейцев очень дружелюбно и восторженно встречало местное население.
В 10:45 голова колонны дивизии вошла в Прагу, а к вечеру сосредоточилась и вся дивизия. В документах говорится, что за время операции с 5 по 10 мая личным составом этого соединения было взято в плен 25 тыс. немецких солдат и офицеров.
Особого внимания заслуживает размещенный на сайте военного ведомства рассекреченный план Пражской операции.
Активное участие в освобождении Праги принимала 4-я гвардейская танковая армия под командованием гвардии генерал-полковника Дмитрия Лелюшенко, который позже был удостоен звания Героя Чехословацкой Социалистической Республики.
В документе, датированном 9 мая 1945 года, сообщается, что войска фронта в 4 часа утра с боем овладели Прагой. "Войска фронта 9.05.45, продолжая наступление и ломая на отдельных участках сопротивление противника, в результате стремительного наступления овладели столицей Чехословакии городом Прага", — говорится в опубликованном боевом донесении штаба 1-го Украинского фронта.
За время Пражской наступательной операции частями армии было разоружено порядка 119 тыс. солдат и офицеров противника, было захвачено 265 танков, 220 бронетранспортеров, 80 самолетов, около 15 тыс. автомашин и другая техника.
"Приподнявшись, упал, сраженный пулей врага"
Рассекреченные материалы рассказывают о храбрости и мужестве, проявленных советскими бойцами в битве за Прагу. Об этом свидетельствуют наградные листы красноармейцев.
Герой Советского Союза старшина Виталий Безголосов во время Великой Отечественной войны служил снайпером в 227-м стрелковом полку. В боях за овладение городом Моравска-Острава и при форсировании реки за один день уничтожил восемь гитлеровцев и, несмотря на интенсивный огонь, оказал помощь офицеру, тяжело раненному немецким снайпером.
"Свой счет мести снайпер Безголосов начал в боях под Харьковом в июле 1943 года. За время своей снайперской деятельности уничтожил 279 немецких солдат и офицеров…" — записано в его наградном листе.
Еще один герой — гвардии лейтенант Степан Бедненко. Танкисты под его командованием совершили 200-километровый марш от Берлина к чешской столице и 9 мая ворвались в город, чтобы освободить его от фашистов.
Еще один танкист-герой — гвардии старший лейтенант Василий Деревянко. В наградном листе говорится, что взвод средних танков 51-го гвардейского танкового полка под его командованием вышел к Праге после 200-километрового марша от Берлина. На счету танкиста было 7 уничтоженных танков противника, 13 самоходных орудий, 50 автомашин и до 300 гитлеровских солдат и офицеров.
При освобождении Праги командир 12-й гвардейской механизированной бригады Герой Советского Союза гвардии полковник Григорий Борисенко в течение девяти часов лично руководил уличными боями.
В документах говорится о том, что опытный офицер знал, как действовать в сложных условиях: во время боев в лесах юго-восточнее Берлина немецкая группировка во много раз превосходящими силами пыталась прорваться. Его бригада, оказавшись в окружении, отбила неоднократные атаки фашистов и вынудила их сдаться. В тот день танкисты уничтожили до 1,5 тыс. солдат и офицеров противника и более 2 тыс. взяли в плен.
В небе над Чехословакией воевали летчики 218-й бомбардировочной авиационной Ясской Краснознаменной дивизии.
7 мая им была поставлена задача нанести бомбовый удар по опорному пункту противника, который препятствовал наступлению советских частей. Во время удара войска находились в 200–500 метрах от цели. Бомбометание было произведено с виртуозной точностью, за что летный состав получил благодарность от маршала авиации Григория Ворожейкина.
За Чехословакию героями становились не только младшие офицеры, но и генералы. Так, командир 128-й горнострелковой дивизии гвардии генерал-майор Михаил Колдубов был удостоен звания Героя Советского Союза, как сказано в наградном листе, "за умелое руководство боевыми операциями части". "Действуя на центральных Моравско-Остравском и Оломоуцком направлениях, дивизия решила исход освобождения этих крупных промышленных центров Чехословакии, ряда других важных опорных пунктов противника и успешное форсирование рек Ольша, Одер, Морава", — говорится в документе.
"Срочно отгрузить в Чехословакию семена и корма…"
После освобождения Праги от немецко-фашистских оккупантов советское командование незамедлительно приняло меры по восстановлению нормальной жизни в городе. Для этой цели Чехословакии было передано продовольствие, в том числе 50 тонн муки, 100 тонн картофеля, 10 тонн разной крупы, чай, сахар и сало.
26 мая 1945-го, как указано в историческом документе, было подписано постановление Государственного комитета обороны, согласно которому населению Праги оказывалась помощь в снабжении продовольствием. На эти нужды передавалось 8,8 тыс. тонн продовольственного зерна для выработки муки и 600 тонн соли.
На каждого жителя города, в соответствии с принадлежностью к социальной группе и учитывая пожелания чехословацкого правительства, выдавалось определенное количество продовольствия. Так, рабочие получали в день 550 граммов, служащие — 400 граммов, дети — 300 граммов.
Кроме того, продовольствием обеспечивались и другие чехословацкие города. "Население городов Брно и Моравска-Острава восторженно встретило сообщение о передаче ему продовольствия из ресурсов Красной армии. В чешских газетах уделено этому вопросу большое внимание. Получая повышенную норму хлеба, крупы и соли, многие подчеркивают свою благодарность Советскому Союзу за помощь", — говорится в справке о передаче продовольствия правительству Чехословакии от 1 июля 1945 года.
В то время большая часть территории СССР лежала в руинах, а миллионы советских людей не имели даже крыши над головой. Но тем не менее наша страна протянула руку помощи чешскому народу.
Подготовил Роман Азанов по материалам документов Центрального архива Минобороны России