Путин заявил, что РФ при любых обстоятельствах реализует планы по укреплению войск

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил выпускников военных вузов и академий Минобороны с Днем Победы. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"Будем и дальше развивать, совершенствовать вооруженные силы. При любых обстоятельствах реализуем намеченные планы по укреплению всех видов и родов войск, по оснащению их передовым оружием и техникой, в том числе стратегическими, не имеющими до сих пор аналогов в мире высокоточными и гиперзвуковыми системами, беспилотными и автоматизированными ударными комплексами", - говорится в сообщении.

Президент отметил необходимость увеличить интенсивность боевой учебы, "в том числе отработать новые формы взаимодействия войск при внезапных проверках с использованием самых передовых технологий, которые определят будущий облик армии и флота России".