Лейтенантами ВМФ России стали более 150 выпускников филиала академии в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 10 мая. /ТАСС/. Торжественная церемония выпуска офицеров ВМФ России состоялась в филиале военного учебно-научного центра (ВУНЦ) "Военно-морская академия" в Калининграде. Лейтенантские погоны вручены более 150 выпускникам этого вуза, сообщила в воскресенье пресс-служба Балтийского флота.

"В "Сквере адмиралов" этого высшего учебного заведения прошла торжественная церемония 57-го выпуска офицеров Военно-морского флота России. На корабли, подводные лодки и в береговые части ВМФ отправятся более 150 лейтенантов, 16 из которых - девушки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 10 выпускников окончили вуз с золотой медалью, 23 получили дипломы с отличием. Среди выпускников каждый третий - продолжатель военных династий. Кроме того, 10 лейтенантов получили свидетельства о профессиональной переподготовке "Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций".

Лейтенантов, пополнивших строй офицеров ВМФ России, поздравил и напутствовал командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов. Он вручил офицерские погоны и кортики 33 выпускникам, окончившим Калининградский филиал академии с золотой медалью и дипломами с отличием.

Филиал ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" более шести с половиной десятилетий остается форпостом военно-морского образования и военной науки в Калининградской области. Его история начинается в 1947 году, когда Бакинское военно-морское подготовительное училище (БВМПУ) было передислоцировано в Калининград. Ныне филиал ВУНЦ ВМФ в Калининграде занимает лидирующие позиции по подготовке специалистов радиосвязи и ракетно-артиллерийского вооружения надводных кораблей.