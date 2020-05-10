{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Пятый самолет с военными РФ, помогавшими в борьбе с коронавирусом, вернулся из Италии

По данным Минобороны, все прибывшие военнослужащие прошли обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Еще один самолет с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны РФ прибыл из Италии на аэродром Чкаловский в Подмосковье, говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы российского военного ведомства.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"На аэродром Чкаловский прибыл пятый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Итальянской Республики", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, все прибывшие военнослужащие прошли обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия.

10 мая двумя самолетами в Россию из Италии должны быть доставлены 14 военнослужащих и четыре единицы специальной военной техники.

С 22 марта по 7 мая специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей и других объектов приблизительно в 100 населенных пунктах в области Ломбардия на севере Италии. С 6 апреля, когда начал функционировать полевой госпиталь в Бергамо, российские военные медики приняли 115 пациентов с коронавирусом, 76 из них уже выздоровели и выписаны.

Теги
ИталияРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Число заразившихся коронавирусом российских военнослужащих увеличилось до 1723
Коронавирус также выявлен у 55 воспитанников довузовских учебных заведений Минобороны, в вузах ведомства выявлено 1 132 случая заражения, а также 407 случаев среди гражданского персонала
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС