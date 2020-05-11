Число заразившихся коронавирусом военнослужащих ВС РФ снизилось до 1689

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусной инфекции военнослужащих Вооруженных сил снизилось за сутки на 34 человека - с 1723 до 1689 человек, говорится в опубликованном в понедельник бюллетене Минобороны России.

"В ходе сплошного тестирования в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта по 11 мая с. г. установлено 1689 военнослужащих с положительными результатами [тестов]", - говорится в документе.

По состоянию на 10 мая, число заразившихся военнослужащих составляло 1723 человек. Всего с апреля выздоровело 411 военнослужащих, сняты с контроля медиков по истечении 14 суток наблюдения после второго отрицательного результата тестирования - 2432 человека.

"Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них в тяжелом состоянии - 3 человека; в состоянии средней тяжести - 13 человек; остальные - без симптомов заболевания", - уточнили в военном ведомстве.

По данным ведомства, коронавирус также выявлен у 45 воспитанников довузовских учебных заведений, в вузах Минобороны выявлено 1224 случая заражения, а также 339 случаев среди гражданского персонала.

Также в министерстве уточнили, что выздоровели 571 человек из числа курсантов и слушателей вузов, 263 воспитанника довузовских учебных заведений и 74 гражданских специалиста в структурах Минобороны. Среди курсантов и слушателей военных вузов снято с контроля медиков по истечении 14 суток наблюдения после второго отрицательного результата тестирования 2 286 человек, среди воспитанников довузовских учреждений - 273 человека, среди гражданского персонала военного ведомства - 866 человек.