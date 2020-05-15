Росгвардия считает, что призывникам надо иметь справку с отрицательным тестом на COVID-19

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Призывникам в Росгвардию необходимо иметь документальное подтверждение отрицательного результата исследования на коронавирус. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

В Москве состоялось заседание оперативного штаба Росгвардии по профилактике предотвращения распространения коронавирусной инфекции в войсках ведомства, которое провел заместитель директора Росгвардии Алексей Кузьменков. "Генерал-лейтенант Алексей Кузьменков подчеркнул, что необходимо осуществлять отбор личного состава в формируемые команды только при наличии документального подтверждения отрицательного результата исследования на новую коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что необходимо организовать перевозку призывников от вокзалов и аэропортов до воинских частей служебным автотранспортом. "В пути следования осуществлять постоянный контроль за состоянием здоровья лиц нового пополнения, в том числе за обеспечением их средствами индивидуальной защиты", - отметили в Росгвардии.