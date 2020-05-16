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Атомная подлодка "Князь Владимир" приступила к подводным испытаниям в Белом море

Испытания крейсера под водой обеспечивают два буксира Беломорской военно-морской базы и спасательное судно "Михаил Рудницкий", сообщает пресс-служба Северного флота

МУРМАНСК, 16 мая. /ТАСС/. Новый ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир", выполнявший задачи контрольного выхода перед передачей в боевой состав Северного флота в надводном положении, приступил к подводной части испытаний в Белом море. Об этом в субботу сообщает пресс-служба Северного флота.

"Испытания крейсера под водой обеспечивают два буксира Беломорской военно-морской базы и спасательное судно "Михаил Рудницкий". В ходе испытаний приемо-сдаточная комиссия завода совместно с экипажем проверяет качество устранения ранее выявленных замечаний и работоспособность всех систем и механизмов подводной лодки", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что с 12 мая экипаж действовал в надводном положении, проверяя ходовые и маневренные качества корабля. В случае успешного завершения контрольного выхода будет решен вопрос о сроке включения нового корабля в состав подводных сил Северного флота и переходе в пункт постоянного базирования на Кольском полуострове.

Основную часть испытаний, в том числе ракетные и подводные стрельбы, "Князь Владимир" прошел в конце 2019 года в обеспечении сил Беломорской военно-морской базы Северного флота.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" - головной корабль усовершенствованного проекта 955 - "Борей-А". По сравнению с предыдущими крейсерами проекта 955 он отличается обводами корпуса, низкой шумностью, улучшенной системой управления. Корабль вооружен комплексом межконтинентальных баллистических ракет "Булава" и современным торпедным оружием.

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