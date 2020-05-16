Замглавы Минобороны оценил на "отлично" результаты работы российских военных в Сербии

АЭРОДРОМ ЧКАЛОВСКИЙ /Московская область/, 16 мая. / ТАСС/. Российские военнослужащие, с риском для жизни помогавшие бороться с коронавирусом в Сербии, выполнили свою задачу на "отлично", заявил заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов на торжественной встрече первого самолета, прибывшего из Сербии в субботу на подмосковный аэродром Чкаловский.

"Достойно, с риском для жизни, на "отлично" выполнив сложнейшие задачи в Сербии, вы с честью вернулись на Родину, к своим родным и близким. Особые слова признательности - нашим военнослужащим-женщинам, стойкость и ответственность которых восхищает весь мир" - сказал Картаполов.

По словам замминистра, благодаря эффективному труду российских специалистов, мирные миссии ВС РФ "становятся ярким символом товарищеской взаимопомощи и совместной борьбы с невзгодами на всей планете".

Как пояснили в военном ведомстве, торжественная встреча военнослужащих прошла с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер, после проведения обязательных процедур термометрии и экспресс-тестирования военнослужащих на наличие коронавирусной инфекции.

Российские специалисты войск РХБ-защиты Минобороны России совместно с сербскими военными с 4 апреля по 16 мая провели полную дезинфекцию медицинских учреждений и социально значимых объектов в более чем 40 населенных пунктах Сербии. По данным Минобороны, обработано 376 зданий и сооружений, более 1 млн 685 тыс. кв. м внутренних помещений, около 500 тыс. кв. м дорог.

Восемь врачебно-сестринских бригад приняли участие в осмотре и лечении 881 пациента, инфицированных коронавирусом. За это время российские эпидемиологи и вирусологи провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки, дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в медучреждениях более чем 30 городов Сербии.